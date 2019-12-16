В Совфеде посоветовали главе украинского МИД меньше «чесать языком» о Минских соглашениях

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о необходимости адаптировать Минские соглашения, поскольку в своей нынешней редакции они «действительно нереальны». По его словам, в их тексте имеется ряд терминологических и хронологических несоответствий, которые нуждаются в исправлении. Однако что-либо исправлять в тексте данного документа можно лишь путем переговоров с последующим достижением консенсуса участниками «нормандского формата», заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Минские соглашения хоть и не являются Библией, но все же имеют высший международный статус, поскольку были утверждены Советом Безопасности ООН, — заявил сенатор. — Украина должна прежде всего выполнять те пункты соглашений, которые для нее очевидны, а не заниматься витанием в облаках».

По словам парламентария, Пристайко говорил специально для украинской публики и его слова ни в коем случае нельзя как-то серьезно рассматривать, тем более в качестве международного заявления.

«У властей Украины там свой политический контекст, они как-то маневрируют, ерзают вокруг да около, говорят что-то своим избирателям. Ну а мы что? У нас позиция очевидная — украинцам надо делать то, что зависит именно от них. Они же этого не выполняют, лезут в какие-то дыры, выискивают, что бы еще подправить. Это же не игра, где можно что-то переиграть, переделать. Есть документ, есть определенные правила. Если они кого-то не устраивают, надо либо заново все пересматривать, что крайне долго и маловероятно, либо устранять неясности, которые, может быть, и есть, но без консенсуса относительно них тоже не обойтись», — сказал Климов.

Начав же серьезно править Минские соглашения, можно открыть, по выражению сенатора, «ящик Пандоры» (крылатая фраза, означающая совершение действия, влекущего необратимые последствия. — Прим. ФАН), что будет крахом всей истории с Минскими соглашениями, которая длится уже пять лет.