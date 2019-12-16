Светлана Бондарчук снялась в откровенной фотосессии в преддверии своего дня рождения

Москва, 16 декабря. Светлана Бондарчук, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, накануне своего 51-летия выложила в своем Instagram смелую фотографию. На черно-белой фотографии телеведущая эффектно позирует в боди и элегантных черных туфлях на шпильке.

Под фото подписчики буквально осыпали Светлану комментариями, называя ее «бомбой» и королевой. Под фото также отметились и звездные пользователи – Игорь Крутой, Николай Басков, Алсу и другие.

«Бомба», – пишет Анжелика Ревва. «Богиня», – заявила Наталья Бардо «Вы расширяете возрастные границы, глядя на Вас поднимается настроение», – пишут простые пользователи.

Без гневных комментариев и резких слов в адрес Бондарчук не обошлось. Некоторые пользователи заявили, что в таком возрасте телеведущей стоит быть скромнее.

«К чему такой достойной женщине опускаться до уровня придурковатых обнажающихся «звезд»? Комплекс что ли появился какой?» — пишут недовольные комментаторы в Сети. «Вы становитесь Волочковой». «Зачем?» «К сожалению, люди в большинстве злые и завистливые. Вести блог в Instagram — быть готовой к всяким гадостям. У нас так: оделась скромно-совсем себя запустила тетка, разделась- фу, молодится старуха!» – пользователь вступается за звезду.

Напомним, что Светлана и Федор Бондарчук, развелись в 2016 году после долгих лет супружеской жизни. У пары есть двое детей – дочь Варвара и сын Сергей. Сейчас российский режиссер женат на актрисе Паулине Андреевой, которая моложе его более чем на 20 лет.