Тульский «Арсенал» хочет арендовать игрока «Спартака»

Москва, 16 декабря. Тульский «Арсенал» заинтересован в аренде полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, помимо тульского клуба к футболисту также проявил интерес «Рубина». По некоторым данным, красно-белые готовы отпустить игрока в аренду. Отмечается, что при этом клуб пока не хочет продавать Мирзова.

Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» летом этого года за четыре миллиона евро. Прошлый сезон он провел в аренде как раз в тульском «Арсенале». В текущем сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах и три результативных передачи.

«Спартак» после 19 туров занимает 10-е место в таблице РПЛ. В активе команды 22 очка, красно-белые находятся в трех баллах от зоны стыковых матчей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.