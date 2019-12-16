Ведущий «Что? Где? Когда?» устроил скандал в эфире с собственной матерью

Москва, 16 декабря. Ведущий интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Борис Крюк устроил скандал с собственной матерью в прямом эфире.

Инцидент произошел 15 декабря в прямом эфире. Крюк устроил перепалку со своей матерью Наталией Стеценко, которая является генеральным продюсером телеигры «Что? Где? Когда?».

Поводом для разногласий стал ответ одной из команд, который Крюк засчитал правильным. Однако Стеценко вышла из дикторской прямо во время эфира, заявив, что ответ был неправильным. В знак протеста Стеценко отказалась продолжать работу, после чего покинула дикторскую, передает KP.Ru.

Стоит отметить, что ранее «знаток» интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь оказался в центре скандала. Главный редактор телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его. По его словам, Друзь, который должен был стать участником телешоу «Кто хочет стать миллионером?», попросил его предоставить список вопросов в обмен на вознаграждение.

При этом позднее Друзь опроверг слова Бера, отметив, что главный редактор телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» сам предложил данную аферу. На фоне скандала Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах. Позднее стало известно, что Друзь сможет принимать участие в съемках телеигры «Что? Где? Когда?», однако играть ему запрещено, так как его место занял другой участник.