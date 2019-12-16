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В США на аукционе продали рабочую шифровальную машину Enigma

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В США на аукционе продали полностью рабочую шифровальную машину Enigma

Даллас, 16 декабря. Знаменитая немецкая шифровальная машина Enigma, которой во времена Второй мировой войны пользовался Третий рейх, была продана на аукционе в Далласе.

Уникальный лот в полностью рабочем состоянии обошелся покупателю в 106 тысяч долларов (больше шести миллионов рублей). Помимо самой машины для кодировки, в комплект входил оригинальный футляр с символикой Третьего рейха и инструкция по эксплуатации устройства.

Известно, что всего в мире сохранилось около 250 таких машин. В конце войны по приказу Гитлера все шифровальные Enigma должны были быть уничтожены, из-за опасения дешифровки сообщений, которые могли передавали нацисты. Экземпляр проданный на торгах использовался с 1934 года до последних дней войны, сообщает KR.ru.

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