Бывшего министра финансов Московской области приговорили к 14 годам колонии

Москва, 16 декабря. Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его признали виновным в хищении 14 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год. Кроме того, с 2004 по 2008 год он был первым вице-премьером Московской области, пишет «Газета.ру». Как установило следствие, Кузнецов и его первый заместитель Валерий Носов руководили организованной группой, которая обманным путем приобрела у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права требовать задолженность за эти услуги. Также соучастники преступления растратили свыше 3,8 миллиарда рублей из бюджета региона и похитили финансовые средства в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» акций общества «Росвеб», сообщает РИАМО.

Чтобы легализовать финансы, полученные незаконным путем, группа выводила их в оффшорную зону, а затем приобретала элитную недвижимость в Европе, дорогие автомобили и другое имущество. В СК подчеркнули, что привлечь Кузнецова к ответственности удалось благодаря сотрудничеству с правоохранителями Франции, где пытался скрыться бывший министр финансов Подмосковья. Кузнецова экстрадировали в Россию в январе 2019 года, пишет «Вечерняя Москва».