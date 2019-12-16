РКН потребовал объяснений у Twitter по поводу блокировки российских аккаунтов

Москва, 16 декабря. Роскомнадзор направил обращение к Twitter, в котором попросил разъяснить причины блокировки российских аккаунтов. Письмо адресовано директору компании по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В тексте сообщения говорится, что ресурс ограничил доступ к аккаунтам Россотрудничества, паблика «Хорошие новости» и главы Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича.

По мнению ведомства, причины блокировки «остаются непонятными и вызывают недоумение».

«Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса», — отмечается в обращении службы к Twitter.

Роскомнадзор подчеркивает, что действия модераторов ресурса не соответствуют принципам свободы распространения информации.

Ранее ведомство неоднократно уведомляло соцсеть о необходимости блокировки аккаунтов, которые действительно содержат противоправную информацию: пропаганду наркотиков, материалы суицидального и экстремистского характера. Однако Twitter оставил без внимания сообщения Роскомнадзора, и эти страницы до сих пор доступны для широкой аудитории, в том числе в России.