В ЛНР заявили об отказе Киева от диалога с Донбассом в угоду грозящимся Майданом радикалам

Луганск, 16 декабря. Представители киевской делегации на минских переговорах заявляют о нежелании согласовывать решения с Донбассом, надеясь заслужить расположение украинских радикалов, грозящих очередным Майданом. Об этом заявил журналистам в понедельник представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

Он напомнил, что ключевые положения комплекса мер по выполнению минских договоренностей включают норму, предполагающую принятие всех законодательных актов в отношении Донбасса, «в обсуждении и по согласованию» с представителями ЛНР и ДНР, сообщает ТАСС.

«Представители Киева эту норму обязательно выполнят, как делали уже не один раз: и когда подписывали Рамочное решение об отводе сил и массу других документов. А пока они просто позируют и заискивают перед радикалами, которые грозят очередным Майданом», — подчеркнул Мирошник.

Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников заявил о том, что не намерен «ничего подписывать» с представителями Луганской и Донецкой народных республик.