Москва, 16 декабря. Издания, находящиеся под контролем беглого олигарха Михаила Ходорковского, пытаются нападать на российскую медицину. Новую кампанию в рамках информационной войны против РФ развернуло принадлежащее судимому экс-главе ЮКОСа «МБХ Медиа».

Очередной вброс касался смерти журналиста Михаила Виноградова в московской больнице. Он скончался в больнице после обильного кровотечения из-за внезапного разрыва бедренной артерии. Картину смерти восстановил Департамент Москвы, но это не помешало новостникам-прихвостням Ходорковского представить собственную удобную версию трагедии. Для этого «журналисты» использовали деталь с замороженной курицей, которую прибывшие по вызову Виноградова врачи скорой после оказания помощи посоветовали на всякий случай приложить к послеоперационной ране. Но «МБХ Медиа» в материале о Винограде упомянуло только деталь с мертвой птицей. Кроме того, был и опущен и другой важный момент: мужчине дали направление на госпитализацию, но он в больницу просто не явился.

Другой выдуманной историей «МБХ Медиа» стал фейк о «голодных обмороках» в школах Кузбасса, где дети из бедных семей якобы теряют сознание, потому что не могут пообедать. Однако в статье опять же нет информации о том, что в школах провели проверку и эти данные не были подтверждены.

Наконец, еще одна фейковая история касалась ВИЧ-проблемы. Издание Ходорковского назвало Россию лидером по темпам распространения этой болезни и употреблению наркотиков. Тут совершенно очевидно отрабатывание «зарубежного заказа».

В действительности дела обстоят совсем иначе и первое место по распространению этого заболевания принадлежит южноафриканскому Свазиленду. А чемпион по употреблению запрещенных препаратов — США. Но об этом говорить таким «оппозиционным» СМИ очень неудобно, ведь, в том числе и оттуда, они получают свои донаты, чтобы продолжать раскачивать лодку, пишет «Политика сегодня».