«Новые» губы Успенской шокировали поклонников

Москва, 16 декабря. Российская исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская сделала очередную пластическую операцию.

Певица вновь побывала у пластического хирурга, который подправил ей форму губ. Светский обозреватель Феликс Грозданов опубликовал на своей странице в Instagram снимок Успенской, который был сделан после пластических процедур. Поклонники певицы обратили внимание, что губы Успенской стали чересчур раздутыми, в результате чего артистка потеряла свою былую привлекательность. Кроме того, подписчики певицы выразили уверенность, что злоупотребление пластическими операциями может изменить Успенскую до неузнаваемости.

«Обновленные» губы Успенской ужаснули пользователей Сети. Некоторые подписчики высказали мнение, что после очередной пластической процедуры губы певицы стали похожи на мяч.

«Надули, как мяч», — пишет moiseev1979.

«Ужас», — отмечает slana_tv.

«Похожа на рыбу», — пишет kayerkanserg.

Ранее Любовь Успенская шокировала своих пользователей Секти откровенным пляжным фото. На снимке можно было увидеть Успенскую, загорающую на песчаном пляже без верхней части купальника. При этом артистка приняла откровенную позу, которая повергла в шок многих фанатов певицы.