Дамаск, 16 декабря. Для вытеснения американских военных из Сирийской Арабской Республики нужно полностью ликвидировать террористов и привлечь на сторону официального Дамаска сотрудничающие с США местные формирования. Об этом заявил сирийский глава в интервью государственному телевидению SANA.

Он также отметил, что присутствие американцев в регионе вызвано наличием на территории САР террористов, которых правительственная армия должна уничтожить, чтобы ослабить американское присутствие.

Ранее Асад не исключил, что в САР находятся несколько тысяч американских солдат, а не сотен, как утверждает Пентагон.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами.

Во второй части расследования говорилось о связях США и боевиков в Сирии. Вашингтон на регулярной основе предоставляет террористам инструкторов, обеспечивает всем необходимым вооружением, боевыми дронами и наемниками в обмен на сирийскую нефть. В первой части расследования речь шла о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. Так, среди вещей террористов был найден номер телефона российского журналиста.

В новом расследовании ФАН рассказывается, как США организовали в России сеть СМИ, публикующих «вбросы» от сирийских боевиков, чтобы дискредитировать борющихся с радикалами военных РФ.