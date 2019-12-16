Губернатор Пензенской области высказался о файер-шоу на концерте Макса Коржа

Пенза, 16 декабря. В Пензенской области планируют ужесточить контроль при проведении массовых мероприятий. Об этом заявил губернатор региона Иван Белозерцев после прошедшего концерта белорусского рэп-исполнителя Макса Коржа на «Дизель-Арене», в ходе которого зрители учинили беспорядки.

Площадка, рассчитанная на пять тысяч человек, по факту вместила в себя семь тысяч поклонников рэпера. Зрители пронесли в зал файеры, которые зажгли прямо во время концерта, что чуть не привело к возгоранию. Ранее подобный инцидент произошел и в Перми.

Шокированные родители, увидев любительские кадры с концерта, направили главе региона письмо с просьбой о недопущении таких ситуаций в будущем.

По инициативе губернатора начато расследование. По предварительной информации, озвученной министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским, зачинщиками беспорядков стали фанаты, приехавшие из других регионов страны.

Также свою проверку проведут и организаторы мероприятия. Губернатор уже выступил с требованием запретить въезд в город исполнителям, поклонники которых устраивают бескультурье, передает РИА SM-News.