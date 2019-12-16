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Губернатор Пензенской области высказался о файер-шоу на концерте Макса Коржа

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Губернатор Пензенской области высказался о файер-шоу на концерте Макса Коржа

Пенза, 16 декабря. В Пензенской области планируют ужесточить контроль при проведении массовых мероприятий. Об этом заявил губернатор региона Иван Белозерцев после прошедшего концерта белорусского рэп-исполнителя Макса Коржа на «Дизель-Арене», в ходе которого зрители учинили беспорядки.

Площадка, рассчитанная на пять тысяч человек, по факту вместила в себя семь тысяч поклонников рэпера. Зрители пронесли в зал файеры, которые зажгли прямо во время концерта, что чуть не привело к возгоранию. Ранее подобный инцидент произошел и в Перми.

Шокированные родители, увидев любительские кадры с концерта, направили главе региона письмо с просьбой о недопущении таких ситуаций в будущем.

Губернатор Пензенской области высказался о файер-шоу на концерте Макса Коржа

По инициативе губернатора начато расследование. По предварительной информации, озвученной министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским, зачинщиками беспорядков стали фанаты, приехавшие из других регионов страны.

Также свою проверку проведут и организаторы мероприятия. Губернатор уже выступил с требованием запретить въезд в город исполнителям, поклонники которых устраивают бескультурье, передает РИА SM-News.

«Не надо приглашать таких исполнителей, за которыми едут со всех регионов Российской Федерации. И если там бескультурье, такие исполнители нам не нужны! А если бы что-то произошло, если бы погибли люди?! Материалы служебного расследования должны быть предоставлены — три дня срока. Есть ответственные, есть виновные, кто данную ситуацию допустил», — заявил глава региона Белозерцев.

Источник: РИА SM-News
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