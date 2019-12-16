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Пользователи Сети обсуждают «космический» образ Алсу

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Пользователи Сети обсуждают «космический» образ Алсу

Москва, 16 декабря. Российская певица Алсу дала концерт в Кремлевском дворце. Мероприятие прошло в рамках церемонии вручения премии «Марка №1 в России». Поклонники исполнительницы обратили внимание на ее новый «космический» наряд.

Алсу предстала перед зрителями в коротком черном платье с блестками, в ботильонах с острыми золотистыми носками, кожаных печатках и в серьгах с бахромой. Многим пользователям соцсетей понравился такой образ певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогоднее шоу "Марка №1 в России" #ГероиЛюбимыхРоманов

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«Все девушки рядом с вами так проигрывают, извините. Как стекляшки рядом с бриллиантом», «Космическая девушка», «Очень оригинальный наряд. Как можно быть такой невероятной и причем всегда?», «Крутая», — впечатлились имиджем Алсу фанаты.

Однако были и те, кому образ артистки пришелся не по душе.

«Холодная!», «Это не платье... это ужас...», «Платье - три колокола!», «Наряд не нравится, слишком короткое платье..», — так прокомментировали снимок певицы с выступления в Instagram.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о новом образе бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой. На фотографии, которую балерина выложила в Instagram, пользователи Интернета могли увидеть ее в длинном синем платье и с вьющимися волосами с рыжим оттенком. Подписчики знаменитости неоднозначно отреагировали на снимок: некоторые из них высмеяли смену внешности балерины и назвали ее безвкусицей.

Источник: Instagram
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