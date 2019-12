Сирия, 16 декабря. Похищенный три года назад журналист сумел сбежать из плена боевиков «Тахрир аш-Шам». В лагере беженцев «Аль-Хол» погибла трехлетняя девочка. В Дейр-эз-Зоре курдские боевики разогнали митинг местных жителей, которые требовали выпустить незаконно задержанных. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевой вылет на юге Идлиба и нанесли точечный удар по укреплениям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию в Дамаске.

Курдские вооруженные группировки: разогнали жителей, которые вышли на антикурдский митинг в городе Сифир-Тахтани в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В районе ферм у города Дума инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели очередной этап работ по разминированию. Днем саперы прочесали окрестности с металлоискателями в поисках неразорвавшихся ракетных снарядов, мин-ловушек и тайников с боеприпасами радикалов «Джебхат ан-Нусры»1. В 2018 году окрестности Дамаска были очищены от исламистских бандформирований в ходе операции САА и союзных сил «Дамасская сталь», однако при эвакуации радикалы намеренно минировали пути отхода, сельскохозяйственные угодья. Известны случаи, когда самодельные бомбы были установлены в детских игрушках. Как сообщает агентство SANA, саперы прочесывали окрестности поселка до 13.00 после чего подорвали собранные снаряды за чертой города.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Сифир-Тахтани на востоке провинции местные жители устроили протестную акцию с требованием к «Демократическим силам Сирии» (SDF). Жители требовали у курдских радикалов, чтобы они выпустили из тюрем всех невинно арестованных ими арабов. Как сообщает источник в сети Twitter Huseyin Bozan, SDF и их союзники из международной коалиции неоднократно проводили в провинции рейды, прикрываясь необходимостью антитеррористической борьбы с ИГИЛ1 на востоке от реки Евфрат. Боевики обыскивали дома местного арабского населения и заключали под стражу людей, подозреваемых в помощи «Исламскому государству»1. Тем не менее общественные активисты уверены, что, прикрываясь борьбой с ИГИЛ, курдские радикалы заключают под стражу всех, кто имел неосторожность критиковать действия самоназванной администрации SDF и проводимой курдами политики, которая привела к топливному кризису в начале весны этого года. Источник сообщил, что демонстрация была разогнана курдской «милицией» «Асайиш».

Провинция Идлиб

ВВС Сирии присоединились днем к авиации ВКС РФ на юге Идлиба и совершили боевой вылет в южных окрестностях поселка Сурман, где сбросили с воздуха бомбы на опорные пункты и склады боевиков «Тахрир аш-Шам». ВКС РФ совершили повторный вылет в район поселка Харран, оккупированный джихадистами, где нанесли точечные авиаудары по укрепрайонам боевиков, как передал медиаресурс Step News.

Ударные вертолеты ВВС САР сбрасывают бомбы на укрытия боевиков в районе поселка Масаран на юго-востоке провинции, о чем также сообщил источник.

Шираз Мухаммед, южноафриканский фотограф, похищенный в Сирии боевиками «Тахрир аш-Шам» около трех лет назад, сбежал из плена, о чем заявила благотворительная организация Gift of the Givers. Мухаммед приехал в Сирию с гуманитарной организацией Gift of the Givers, в задачи которой входит оказание помощи медицинским учреждениям в северной части Сирии. 10 января 2017 года он был похищен в поселке Даркуш на северо-западе провинции. Боевики потребовали от родственников журналиста полтора миллиона долларов в качестве выкупа. На данный момент благотворительная организация и родственники известили власти Южно-Африканской Республики, в скором времени фотожурналиста отправят домой.

Провинция Хасака

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в лагере для беженцев «Аль-Хол» скончалась трехлетняя девочка. Причиной смерти послужило пониженное давление воздуха – никто не смог оказать вовремя медицинскую помощь ребенку. Гуманитарная ситуация внутри лагеря по-прежнему остается катастрофической. В «Аль-Холе» содержится свыше семидесяти тысяч беженцев, из них свыше десяти тысяч человек – жены и несовершеннолетние дети боевиков ИГИЛ. Летом в лагере скончалось несколько десятков человек от жары и кишечных инфекций, большая часть из погибших — дети. Курдские радикалы продемонстрировали полную неспособность обеспечить питьевой водой и провизией беженцев. Серьезной проблемой для перемещенных лиц также стали антисанитария и эпидемии. С наступлением зимы «Аль-Хол» страдает от погодных условий. Вдовы ИГИЛ пытаются заставить остальных беженцев следовать законам шариата. 8 декабря источник сообщил об убийстве беженки туркестанской национальности, ночью женщина была задушена вдовами ИГИЛ за отказ подчиняться их требованиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.