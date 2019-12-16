В Госдуме призвали усилить меры против СМИ, распространяющих фейки о России

Сеть СМИ, которые распространяют фейки о России — это организованная пропаганда, являющаяся частью американских вооруженных сил. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Американская сеть

ФАН выпустил новое расследование о деятельности антироссийских СМИ, которые распространяли «вбросы» сирийских боевиков с целью дискредитации российских военных на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

С первых дней российской операции в Сирии отдельные российские СМИ и журналисты начали предпринимать попытки очернить российских и сирийских военных, при этом пытаясь обелить террористов. Сегодня, оглядываясь назад, можно лишь удивляться тому абсурду, который появлялся в социальных сетях и новостных лентах.

Но, несмотря на то, что эти «вбросы» опровергаются, их авторы все же достигают главной цели — тысячи пользователей Интернета подхватывают эту «сенсационную новость», начиная распространять этот фейк в соцсетях, даже не подозревая, что это откровенная ложь.

Таким образом антироссийские СМИ и недобросовестные блогеры влияют на общественное мнение, извращая его в угоду собственным замыслам. При этом в таких информационных кампаниях участвуют не одиночки, а группы. Дискредитацию российских военных в САР ведут несколько крупных изданий.

При этом их объединяет не только риторика, направленная против России, но и общие спонсоры. Это доказывает то, что против РФ в информационном поле ведется активная и скоординированная война.

Напомним, согласно другому расследованию ФАН, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 пыталась захватить всю Сирию. При этом были получены доказательства того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами ИГИЛ1.

Организованная пропаганда

Как отметил Евгений Федоров, сеть российских СМИ, распространяющих фейки о России, — это организованная пропаганда.

«В войсках государства организованная пропаганда существует несколько тысяч лет. Это обман противника для достижения своих целей. Соединенные Штаты объявили около 72 решений высшего уровня по санкциям, фактически ведут войну с Россией. Естественно, они используют спецпропаганду для ведения военных действий. Это позволяет конфликту не переходить в горячую фазу — бомбежки. Поэтому ничего тут удивительного нет», — пояснил Евгений Федоров.

При этом депутат посетовал на то, что в России защита от такого рода методов гибридной войны недостаточно эффективна. Нет просвещения населения, необходимого уровня подготовки людей, контрпропаганды, полного анализа ресурсов США на территории России.

«Нужно принимать решения об усилении методов защиты от спецпропаганды. Война — это всегда путь обмана», — заключил Евгений Федоров.

Ранее ФАН выпустил расследование о том, как США с помощью курдских террористов сотрудничали с боевиками ИГИЛ. Американцы осуществляли секретные поставки вооружения, поддерживали боевиков БПЛА, а также ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть. Также ФАН опубликовал третий материал из серии публикаций, который показывает успешные действия россиян по борьбе с террористами в ходе операции в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.