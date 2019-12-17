Дамаск, 17 декабря. Первая рождественская служба прошла в зале греческой православной церкви Святого Георгия в городе Арбине, расположенном в районе сирийской провинции Дамаск. Подобное мероприятие проходит впервые после освобождения города от длительной террористической оккупации.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе военного конфликта церковь ни раз попадала под многочисленные снаряды джихадистов, которые пытались уничтожить любые памятники христианской веры. В данный момент здание церкви проходит сложный период восстановления — эксперты с особым трепетом восстанавливают реликвии.

На торжественной служба присутствовал епископ Люк эль-Хури, помощник патриарха Антиохийского и всего Востока.

Епископ Иоанн Батш, представитель греческого православного народа, выразил большую радость в связи с проведением первой службы в этой церкви после освобождения города Арбина от терроризма. Он также отметил, что сирийцы полны решимости вернуться в свои города, которые они были вынуждены оставить из-за затянувшейся войны. Они верят в победу президента Сирии Башара Асада и готовы встать на защиту свой Родины.

Жители города Арбина, присутствующие в церкви, также выразили радость в связи с приближением Рождества и Нового года. Люди также поблагодарили правительство и сирийскую армию за возвращение стабильности и безопасности в свои родные районы.

Напомним, что сирийская правительственная армия восстановила контроль в городе Арбине в марте 2018 года.

Ранее стало известно, что редакция Федерального агентства новостей получила доказательства того, что Вашингтон причастен к формированию и последующей деятельности запрещенного в России «Исламского государства»1. ФАН также выяснил, что представители либеральных СМИ, а именно сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, работают на террористов. Кроме того, беглый олигарх Михаил Ходорковский помогает им поддерживать связь с боевиками. Впоследствии выяснилось, что США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков.

Недавно также ФАН выпустил еще один материал о масштабах российской военной операции в Сирийской Арабской Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.