В Госдуме прокомментировали возможное назначение Соколова вице-губернатором Петербурга

Санкт-Петербург, 16 декабря. Возможное назначение экс-министра транспорта РФ Максима Соколова на должность замглавы Петербурга серьезно укрепит команду губернатора Александра Беглова. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Парламентарий напомнил, что ранее Соколов работал в Петербурге, поэтому сможет проявить себя на новом посту. Кроме того, Соколов обладает большим опытом работы в федеральных и региональных органах, так как длительное время работал в должности министра транспорта России.

«Я с большим воодушевлением воспринимаю новость о его возвращении, и считаю, что мне удастся поработать с Максимом Юрьевичем уже в новом качестве», — пояснил Боярский.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов направил на согласование городского парламента кандидатуру Максима Соколова на должность вице-губернатора по вопросам транспортной инфраструктуры, туризма и инвестиций, передает интернет-издание «Невские новости».