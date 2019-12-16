Путин поручил проработать предложения по ВТС после саммита Россия — Африка

Москва, 16 декабря. Первоочередное внимание в сфере военно-технического сотрудничества Россия должна уделять членам ОДКБ, СНГ и другим своим традиционным партнерам, в том числе и на Африканском континенте, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что именно на их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники. Напомнил президент и о недавнем саммите Россия – Африка в Сочи.

«По итогам саммита прошу проработать поступившие многочисленные предложения по линии ВТС», — сказал глава государства.

При этом он уточнил, что это нужно будет сделать с акцентом на внедрение гибких подходов к поставкам и оплате.

Напомним, саммит Россия — Африка в этом году стал первым в истории российско-африканских отношений мероприятием такого уровня. В нем приняли участие лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Все прибыли с конкретными предложениями о сотрудничестве. В общей сложности участниками форума стали почти 10 тысяч человек.