Москва, 16 декабря. У Сирии высокие шансы убедить ООН в необходимости запрета неправительственной организации «Белые каски», считает член Совфеда Франц Клинцевич. По словам сенатора, скопилось достаточное количество доказательств преступных действий «касок», которые уже невозможно игнорировать.

В разговоре с корреспондентом «Политэксперта» парламентарий отметил, что ранее сирийское правительство не могло выступить с открытым осуждением «Белых касок», адресованным ООН. Однако, на сегодняшний день многим становится понятно, что организация создана западными спецслужбами для проведения провокаций.

«Сегодня Дамаск это доказал и запрет должен произойти. Если этого не произойдет, особенно на фоне тех событий, которые происходят в Сирии и которые творят вот эти силовики западных спецслужб под прикрытием некой гуманитарной организации, поддерживаемой ООН, то это будет безумие», — подчеркнул Клинцевич.

По его мнению, «каски» — это грязь, от которой нужно очиститься, ведь они стараются очернить сирийскую армию и законное правительство, преступая нормы морали и честности.

Ранее официальный Дамаск выступил с обращением в адрес ООН. В сообщении идет речь о том, что многие члены псевдоорганизации «Белые каски» поддерживают связь с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1. Известны неоднократные случаи, когда организация фабриковала «доказательства» химических атак и осуществляла прочие провокации для дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, ФАН опубликовал серию журналистских расследований о ситуации в Сирии. Первый цикл материалов рассказывает о связи корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенным в России «Исламским государством»1. Вторая часть расследований повествует о поддержке ИГ1 со стороны США. В третьем материале говорится о россиянах, которые освобождают Сирию от боевиков. Четвертое расследование вскрывает схему финансирования США либеральных СМИ для публикации фейков о Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.