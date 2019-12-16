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Песков назвал преждевременным вопрос о праздновании Путиным Нового года

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Песков назвал преждевременным вопрос о праздновании Нового года Путиным

Москва, 16 декабря. В настоящее время рано обсуждать вопрос о том, как президент Российской Федерации Владимир Путин проведет новогоднюю ночь, до праздника предстоит еще много работы. Об этом заявил в понедельник журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года», — сказал пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос журналиста, с чего начнет работу лидер страны в 2020 году и какое первое рабочее мероприятие запланировано в графике, Песков обратил внимание на то, что вся соответствующая информация поступит «своевременно».

По его словам, говорить о первых рабочих мероприятиях в будущем году рано, поскольку «график подвижный», пишет «Царьград».

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