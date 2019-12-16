Автобус с 40 пассажирами загорелся под Волгоградом

Волгоград, 16 декабря. Автобус с 40 пассажирами, направлявшийся из Дагестана в Москву, загорелся на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на трассе Москва-Волгоград. Возгорание возникло в моторном отделении автобуса. Из горящего автобуса были эвакуированы порядка 40 пассажиров.

В результате пожара никто не пострадал. В ближайшее время пассажирам будет предоставлен резервный автобус, который доставит их в пункт назначения.

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