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Автобус с 40 пассажирами загорелся под Волгоградом

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Автобус с 40 пассажирами загорелся под ВолгоградомВолгоград, 16 декабря. Автобус с 40 пассажирами, направлявшийся из Дагестана в Москву, загорелся на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на трассе Москва-Волгоград. Возгорание возникло в моторном отделении автобуса. Из горящего автобуса были эвакуированы порядка 40 пассажиров.

В результате пожара никто не пострадал. В ближайшее время пассажирам будет предоставлен резервный автобус, который доставит их в пункт назначения.

Ранее автобус с 30 горняками опрокинулся на трассе в Кемеровской области. Авария произошла на шоссе между населенными пунктами Ленинск-Кузнецкий и Свердловский. Автобус, в салоне которого находились более 30 шахтеров, съехал в кювет и опрокинулся набок.

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