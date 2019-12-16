Асад сообщил о намерениях Сирии присоединиться к концепции КНР «Один пояс — один путь»

Дамаск, 16 декабря. Сирия собирается стать участником концепции «Один пояс — один путь» и ведет переговоры по этому поводу с китайским правительством. Об этом сообщил президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

«Мы предложили китайским властям шесть проектов, связанных с инфраструктурой, в рамках методологии данной концепции. Мы ждем ответа от китайских властей, чтобы определить, какие из проектов им подходят», — рассказал сирийский лидер.

По словам Асада, в рамках культурного сотрудничества КНР предоставляет жителям Сирии стипендии, число которых увеличивается с каждым годом. Также президент САР сообщил, что несколько китайских компаний готовы принять участие в процессе реконструкции в Сирии, однако опасаются санкций. При этом Асад подчеркнул, что уже найдены определенные формулы обхода ограничений, которые позволят иностранным компаниям вести бизнес в Сирии.

Напомним, концепция «Один пояс — один путь» была создана по инициативе Китая. Цель проекта — усовершенствовать действующие и создать новые торгово-транспортные коридоры, которые связывают свыше 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, а также поспособствовать развитию торговых отношений между этими государствами и КНР.

Ранее Федеральное агентство новостей представило ряд публикаций, рассказывающих об обстановке в Сирии. Так, 2 декабря было опубликовано расследование ФАН о США, оказывающих поддержку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 на территории САР. Кроме того, ФАН выяснил, что с террористами ИГИЛ1 связан журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Третья публикация ФАН, посвященная данной теме, касалась усилий российских военных, которые борются с террористами в Сирии. В новом расследовании ФАН рассказывается, как США организовали в России сеть СМИ, публикующих «вбросы» от сирийских боевиков, чтобы очернить борющихся с радикалами военных РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.