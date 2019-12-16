Эксперт разъяснил необходимость координации действий России и Турции в сирийском Идлибе

Москва серьезно обеспокоена присутствием террористов в сирийской провинции Идлиб, и не видит альтернативы сотрудничеству с Анкарой в этом неспокойном регионе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Песков отметил, что сотрудничество между Россией и Турцией по Идлибу продолжится, что было подтверждено в ходе переговоров по Сирии в Сочи.

«Это сотрудничество продолжается, и совсем недавно в Сочи два президента (президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ФАН) подтвердили решимость продолжать сотрудничать по Идлибу для реализации сочинских договоренностей», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Москва не скрывает обеспокоенности из-за сохранения в Идлибе террористической угрозы.

«Пока до сих пор так и не удалось произвести размежевание террористов в Идлибе. Террористы там работают, они представляют угрозу и для сирийской армии, и для наших военных», — признал Песков.

Тем не менее Россия будет продолжать сотрудничество с Турцией по этому региону, отметил пресс-секретарь президента РФ.

«Другой альтернативы нет», — добавил он.

Комментируя процессы, происходящие в провинции Идлиб, публицист и востоковед Андрей Онтиков отметил, что в этом регионе Сирийской Арабской Республики складывается очень тяжелая ситуация, которая приносит мирному населению многочисленные страдания.

Эксперт отметил, что Анкара так и не смогла добиться объявленного размежевания представителей «умеренной оппозиции» с джихадистами.

«Заявления о террористической угрозе в Идлибе абсолютно обоснованы, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Значительную часть этой провинции контролируют боевики, связанные с [запрещенной в РФ террористической группировкой] «Ан-Нусра», и закрывать на это глаза невозможно. Но также невозможно пренебречь сотрудничеством с Турцией в этом районе, потому что любые односторонние шаги могут не только повлечь тяжелые последствия для мирных жителей, но и оказать негативное влияние на договоренности, достигнутые с Анкарой в ходе сочинских переговоров».

Тем не менее невозможно отрицать факт, что Турции так и не удалось провести обещанное размежевание террористов с «умеренной оппозицией», указал эксперт.

«Так что, несмотря на имеющиеся положительные тенденции, проблем в Идлибе, да и не только там, хватает. Что касается Сирии, то там односторонние шаги недопустимы. Координировать усилия необходимо, и мы видим, что такая координация дает свои плоды», — подчеркнул собеседник ФАН.

В качестве примера успешной координации с Турцией эксперт назвал возвращение под контроль Дамаска города Хан-Шейхун на северо-западе провинции Идлиб.

«Так что утверждать, что ситуация в Идлибе зашла в тупик, оснований нет: подвижки есть, хотя эти подвижки происходят не так быстро, как бы нам этого хотелось. Тем не менее благодаря усилиям в первую очередь России, ситуация в Сирии постепенно движется в сторону урегулирования», — отметил Онтиков.

Главное, чтобы этому процессу не мешали, подчеркнул эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование, посвященное связям Соединенных Штатов с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). В расследовании приведены данные о сотрудничестве США с ИГИЛ ради грабежа сирийских ресурсов, в первую очередь нефти.

Еще одно расследование ФАН посвящено связям с террористами ИГИЛ журналиста российской «Новой газеты» Дениса Короткова. Контакты спонсировал и лично курировал Михаил Ходорковский, ранее осужденный в России за мошенничество и коррупционные преступления, а в настоящий момент — заочно арестованный в РФ за организацию заказного убийства.

Недавно вышедший аналитический материал ФАН посвящен медийной поддержке, которую получают террористические образования, действующие в Сирии, от некоторых российских и западных либеральных ресурсов.

1 Организация запрещена на территории РФ.