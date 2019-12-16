Песков рассказал о разнице в подходах Порошенко и Зеленского по Донбассу

Москва, 16 декабря. Разница в политических подходах экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского есть: один развязал войну в Донбассе, другой говорит о необходимости ее прекращения. РФ рассчитывает, что эти обещания Зеленского будут выполнены. Об этом сообщил журналистам на традиционном брифинге в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что в Кремле не занимаются изучением разницы в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины. Однако, по словам Пескова, все же эта разница прослеживается.

«Один президент (Порошенко. — Прим. ФАН) начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны. И мы надеемся, что все это будет реализовано», — подчеркнул он.

По словам Пескова, российская сторона рассчитывает, что киевские власти пройдут «большую часть пути в плане реализации минских договоренностей» Пресс-секретарь также обратил внимание на необходимость того, чтобы «Украина выполняла взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер».

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона постоянно нарушает взятые на себя обязательства.