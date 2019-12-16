Завершено расследование против Александра Шестуна. События дня. ФАН-ТВ

Расследование против Александра Шестуна завершено СК РФ завершил расследование против экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Чиновник обвиняется в мошенничестве, коррупции и незаконном бизнесе. Весь криминальный список оказался длинным. Так, по версии следствия, с 2012 по 2018 годы Шестун, обладая широкими служебными полномочиями, брал взятки за покровительство одной из некоммерческих организаций по развитию физкультуры и спорта. Общая сумма незаконного гонорара за эти годы составила почти 10 млн (9,9) рублей. А еще раньше, с 2008 по 2011 годы, чиновник с двумя другими бизнесменами (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) незаконно приобретал муниципальную землю, после чего та продавалась по завышенным ценам. Ущерб бюджету составил около 65 (64,5) млн рублей. При этом у трех фигурантов дела, а также у связанных с ними юрлиц и родственников, позже нашлось имущество стоимостью более 3 (3,2) млрд рублей. Примерно две трети этой суммы уже обращены в доход государства. Сейчас дело Шестуна уже направлено в прокуратуру.

Роскосмос протестирует двухчасовой полет к МКС А в Роскосмосе сегодня рассказали о грядущих планах. Глава корпорации Дмитрий Рогозин, который сегодня прибыл на космодром «Восточный», заявил, что в 2020 году время рейсов до МКС может существенно сократиться. В частности, Роскосмос планирует испытать одновитковую схему полета, которая позволит космическим кораблям долетать до международной станции всего за два часа. Для сравнения: ближайший запуск пройдет по двухвитковой модели, и рассчитан на 3,5 часа. Но, кроме того, Рогозин уделил внимание текущим проблемам на «Восточном». По его словам, одна из них связана с недостроем нескольких объектов (жилых помещений, дорог и котельных), которые могут прийти в негодность, если ситуацию не взять под контроль. Сейчас за этим следит руководство. Отметим, что «Восточный» строится с 2011 года, но то и дело фигурирует в скандальных хрониках. По факту хищений на космодроме в суд передано уже более 40 уголовных дел. По оценкам Кремля, ущерб составил 11 млрд рублей, из которых возвращено было лишь 3,5 млрд.

Новое перемирие в Донбассе наступит 20-21 декабря Тем временем в Киеве анонсировали несколько важных событий, которые мы, судя по всему, увидим еще до конца года. Подробнее о них агентству УНИАН рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. По словам министра, в ближайшее время будет объявлен новый режим прекращения огня в Донбассе. Перемирие ожидается уже 20 или 21 декабря. Кроме того, Киев намерен согласовать еще три участка разведения сил в регионе, причем ранее такие же планы озвучили и со стороны ДНР. Напомним, что войска Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик уже успешно «разошлись» на линиях соприкосновения у станицы Луганской, Петровского и Золотого, что фактически открыло двери для «нормандского формата» в Париже, первого за последние три года. И, если дальше все пойдет по планам, следующей встречи ждать несколько лет уже не придется.