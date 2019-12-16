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15:00 16 Декабря 2019

Завершено расследование против Александра Шестуна. События дня. ФАН-ТВ

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Расследование против Александра Шестуна завершено

Завершено расследование против Александра Шестуна. События дня. ФАН-ТВ

СК РФ завершил расследование против экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Чиновник обвиняется в мошенничестве, коррупции и незаконном бизнесе. Весь криминальный список оказался длинным. Так, по версии следствия, с 2012 по 2018 годы Шестун, обладая широкими служебными полномочиями, брал взятки за покровительство одной из некоммерческих организаций по развитию физкультуры и спорта. Общая сумма незаконного гонорара за эти годы составила почти 10 млн (9,9) рублей. А еще раньше, с 2008 по 2011 годы, чиновник с двумя другими бизнесменами (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) незаконно приобретал муниципальную землю, после чего та продавалась по завышенным ценам. Ущерб бюджету составил около 65 (64,5) млн рублей. При этом у трех фигурантов дела, а также у связанных с ними юрлиц и родственников, позже нашлось имущество стоимостью более 3 (3,2) млрд рублей. Примерно две трети этой суммы уже обращены в доход государства. Сейчас дело Шестуна уже направлено в прокуратуру.

Роскосмос протестирует двухчасовой полет к МКС

Завершено расследование против Александра Шестуна. События дня. ФАН-ТВ

А в Роскосмосе сегодня рассказали о грядущих планах. Глава корпорации Дмитрий Рогозин, который сегодня прибыл на космодром «Восточный», заявил, что в 2020 году время рейсов до МКС может существенно сократиться. В частности, Роскосмос планирует испытать одновитковую схему полета, которая позволит космическим кораблям долетать до международной станции всего за два часа. Для сравнения: ближайший запуск пройдет по двухвитковой модели, и рассчитан на 3,5 часа. Но, кроме того, Рогозин уделил внимание текущим проблемам на «Восточном». По его словам, одна из них связана с недостроем нескольких объектов (жилых помещений, дорог и котельных), которые могут прийти в негодность, если ситуацию не взять под контроль. Сейчас за этим следит руководство. Отметим, что «Восточный» строится с 2011 года, но то и дело фигурирует в скандальных хрониках. По факту хищений на космодроме в суд передано уже более 40 уголовных дел. По оценкам Кремля, ущерб составил 11 млрд рублей, из которых возвращено было лишь 3,5 млрд.

Новое перемирие в Донбассе наступит 20-21 декабря

Завершено расследование против Александра Шестуна. События дня. ФАН-ТВ

Тем временем в Киеве анонсировали несколько важных событий, которые мы, судя по всему, увидим еще до конца года. Подробнее о них агентству УНИАН рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. По словам министра, в ближайшее время будет объявлен новый режим прекращения огня в Донбассе. Перемирие ожидается уже 20 или 21 декабря. Кроме того, Киев намерен согласовать еще три участка разведения сил в регионе, причем ранее такие же планы озвучили и со стороны ДНР. Напомним, что войска Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик уже успешно «разошлись» на линиях соприкосновения у станицы Луганской, Петровского и Золотого, что фактически открыло двери для «нормандского формата» в Париже, первого за последние три года. И, если дальше все пойдет по планам, следующей встречи ждать несколько лет уже не придется.

Асад заявил, что США продают сирийскую нефть Турции

Завершено расследование против Александра Шестуна. События дня. ФАН-ТВ

А президент Сирии Башар Асад рассказал новые детали о преступлениях США. Воровство американцами сирийской нефти, конечно, и без того известный факт, но число участников аферы вызывает вопросы. Президент отметил, что данные о «сотнях» солдат США в регионе не совсем верны, так как не включают в себя сотрудников частных военных компаний. А таких лиц здесь, скорее всего, тысячи. Напомним, ранее Вашингтон заявил о планах покинуть Сирию, но в итоге американцы разместили контингент (по их заявлениям, около 600 человек) на севере страны, где и заняли нефтяные месторождения. При этом своей целью они назвали помощь курдским боевикам, которых США считает союзниками. По факту же «черное золото» контрабандой вывозится за границу. К тому же, официальный Дамаск много раз подчеркивал: не только грабеж, но даже присутствие Штатов в регионе — нарушение международного права.