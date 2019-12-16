Тысячи военных и ЧВК стали главными инструментами США для кражи нефти Сирии — Асад

В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военнослужащих, объявил президент Сирии Башар Асад. Американцы продолжают использовать свои вооруженные силы для вмешательства во внутренние дела страны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

В интервью китайскому телеканалу Phoenix Асад рассказал, что власти США не выдают истинное число военных в угоду пацифистам в своей стране. Когда американские политики говорят о «нескольких сотнях» солдат, они делают это в интересах провоенного лобби.

«Американский режим в значительной мере опирается в войне на частные военные компании. Так что даже если у них в Сирии несколько сотен американских солдат, то у них там же есть еще несколько тысяч – может, даже десятки тысяч, – гражданских лиц, работающих на эти ЧВК и воюющих в Сирии. Поэтому точное число тяжело установить, но это определенно несколько тысяч человек», — заявил Асад.

О том, что более двух тысяч американских наемников из бывшей ЧВК Blackwater были переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор Федеральному агентству новостей стало известно еще в начале ноября текущего года. В частности, опираясь на информацию от наших источников в регионе, нам удалось составить предполагаемый маршрут переброски сил частной военной компании с американских баз в Ираке.

Как отмечает Игорь Коротченко, присутствие американских сил специальных операций на территории Сирийской Арабской Республики незаконно.

«С точки зрения норм международного права, присутствие военных США в стране является вооруженной агрессией, — подчеркнул Коротченко. — Американцы держат там свой спецназ для того, чтобы продолжать негативно влиять на ситуацию в Сирии. США выступают против реализации полномасштабных планов России, Турции и Ирана по мирному урегулированию ситуации в Сирии. США продолжают практику использования вооруженных сил для вмешательства во внутренние дела с целью реализации интересов Вашингтона. Поэтому, к сожалению, такова реальность».

Соединенные Штаты используют частные военные компании там, где им неудобно применение своих вооруженных сил, подчеркивает военный эксперт.

«В частные военные компании удобно закачивать оружие и финансы, а также осуществлять тренировку и поддержку террористов, не привлекая внимание. В случае утечки информации можно всегда сказать, что это не официальные вооруженные силы США, а инициатива частных военных компаний. ЧВК действуют в тесной связке с Пентагоном и ЦРУ. Более того, там есть прикомандированные военнослужащие, которые относятся либо к ЦРУ, либо к Пентагону. Они осуществляют оперативную координацию и управление действиями ЧВК. Поэтому это такая гибридная тактика США, когда используется сочетание спецназа, сил специальных операций и ЧВК», — объяснил собеседник ФАН.

В начале декабря редакция ФАН опубликовала вторую часть расследования, в котором говорилось о связях США и боевиков в Сирии. ФАН выяснил, что Штаты постоянно проставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением — и все это в обмен на сирийскую нефть.

В первой части расследования журналисты ФАН рассказали о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенным в РФ «Исламским государством»1. О сотрудничестве стало известно после того, как среди уничтоженных в Дейр-эз-Зоре вещей террористов был найден номер телефона российского репортера.

9 декабря на сайте ФАН вышел о третий материал из серии публикаций об обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.