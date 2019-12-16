Бахрейн присоединился к Египту, поддержавшему ЛНА и Палату представителей Ливии

Манама, 16 декабря. Бахрейн заявил о своей полной поддержке политики Египта в отношении Ливии. Королевство намерено содействовать всему, что способствовало бы сохранению территориальной целостности Ливии и ее защите от терроризма и экстремизма.

Ранее спикер парламента Египта Али Абдель Аль заявил, что Египет будет противостоять угрозам национальной безопасности и намерен поддержать Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Каир также заявил о поддержке законно избранной ливийским народом Палаты представителей.

Власти Бахрейна, как сообщают СМИ, 15 декабря заявили, что полностью разделяют политику Египта, направленную на установление безопасности и мира, а также ликвидацию терроризма.

«Бахрейн заявил о стремлении поддерживать усилия, предпринимаемые президентом Египта в целях содействия в защите национальной безопасности и стабильности в регионе. В заявлении подчеркивается поддержка всего, что способствовало бы восстановлению стабильности в Ливии, сохранению ее территориальной целостности и защите от терроризма и экстремизма», — передает 218TV.

Напомним, сейчас столица Ливии, Триполи, и еще ряд населенных пунктов на северо-западе страны находятся под контролем так называемого Правительства национального согласия. По факту эта структура состоит из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года. ПНС Ливии было искусственно сформировано в 2015 году при поддержке Запада, признали его всего 12 стран ООН. Кроме того, неоднократно сообщалось, что в составе группировок, действующих в составе так называемого Правительства национального согласия, числятся боевики запрещенных в России организаций «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1 и «Братья-мусульмане»1.

Активизация джихадистов в Ливии началась после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В 2014 году командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар начал контртеррористическую операцию в стране, направленную на зачистку территории государства от боевиков. В результате действий ЛНА удалось освободить большую часть на востоке страны от вооруженных группировок и незаконных формирований. Весной 2019 года Хафтар отдал приказ о начале новой фазы операции «Аль-Карама», нацеленной на освобождение Триполи от террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.