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Путин в понедельник проведет заседание комиссии по ВТС

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Путин в понедельник проведет заседание комиссии по ВТС

Москва, 16 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) о сотрудничестве и взаимодействии с зарубежными государствами. Об этом заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на 16 декабря запланировано заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами​​​.

«Тема ВТС традиционно находится в сфере внимания российского лидера, и сегодня будет традиционное такое мероприятие», — уточнил Песков.

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