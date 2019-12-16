Путин в понедельник проведет заседание комиссии по ВТС

Москва, 16 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) о сотрудничестве и взаимодействии с зарубежными государствами. Об этом заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на 16 декабря запланировано заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами​​​.