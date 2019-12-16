Премьер-министр Финляндии ответила назвавшему ее продавщицей главе МВД Эстонии

Хельсинки, 16 декабря. Глава правительства Финляндии Санна Марин отреагировала на слова руководителя министерства внутренних дел Эстонии Марта Хельме, заявившего, что «продавщица поднялась до премьер-министра».

Финский премьер-министр отметила, что очень гордится своей страной, в том числе, потому что любой ребенок из бедной семьи может получить достойное образование и многого достичь в жизни и карьере, передает НСН.

«Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!» — написала Санна Марин в своем Twitter-аккаунте.

На фоне дружественных отношений Таллина и Хельсинки слова эстонского министра вызвали скандал. Некоторые политики и эксперты обратили внимание на то, что слова Хельме нанесли ущерб дружественным отношениям двух прибалтийских стран. Он разъяснил, что выражает мнение не эстонского правительства, а исключительно своей партии, сообщала «Газета.Ru».

«Я думаю, здесь нужно уточнить, что когда я оценивал левое правительство Финляндии на канале TRE, я не выражал позицию правительства, а только взгляд партии», — оправдался Хельме.

Напомним, 34-летняя Санна Марин получила вотум доверия парламента и была назначена на должность главы правительства Финляндии.