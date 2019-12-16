Opel вернулся на российский рынок

Москва, 16 декабря. Opel возобновил продажи в России. Новые модели марки Zafira Life и Grandland X появились в салонах официальных дилеров.

Автомобили немецкого производителя уже можно купить в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани, Ставрополе, Москве и Санкт-Петербурге.

«Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге», — сообщили в компании.

Ожидается, что в первой половине 2020 года российским покупателям будут также доступны грузовые фургоны Opel Vivaro.

Партнерами компании уже выступили 11 дилерских центров в восьми городах РФ. Таким образом, Opel расширяет присутствие для усиления группы PSA, которая сейчас владеет брендом.

В 2015 году General Motors, в состав которого тогда входил Opel, заявил о реструктуризации своих подразделений в РФ, закрыл производство на российских предприятиях и значительно сократил модельный ряд, из-за чего Opel исчез с местного рынка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, когда лучше покупать автомобиль. Автоэксперты отметили, что россиянам не нужно ждать следующего года, чтобы купить машину. Специалисты уверены, что при наличии средств сделать покупку стоит уже сейчас. Согласно прогнозам ассоциации «Российские автомобильные дилеры», машины в автосалонах в следующем году подорожают в среднем на 5%.