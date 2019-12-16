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Вперед в прошлое, или Консерватизм по-американски

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Вперед в прошлое, или Консерватизм по-американски

Мы все давно свыклись с мыслью о том, что США — это самая прогрессивная демократия нашего времени. Самые перспективные политические идеи, инновации в сфере организации общественного устройства и отношения к отдельно взятой личности появляются и реализуются исключительно в США. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Преобладание консерватизма

С одной стороны, это правда. С другой — это лишь то, что сами американцы хотят, чтобы мы думали о них. Для многих станет открытием, что в большинстве штатов люди придерживаются консервативных, даже архаичных политических взглядов. Это наиболее наглядно было продемонстрировано на президентстких выборах 2016 года.

Вперед в прошлое, или Консерватизм по-американски

Так, среднестатистический американец скорее придерживается консервативных взглядов на политику, нежели либеральных. Он будет верующим, принципиальным сторонником права на свободное ношение и приобретение оружия, поддерживает агрессивную политику американской военщины в любой точке мира. И пусть он не скажет этого вслух, но все же будет считать женщин собственностью мужчин, черных и мексиканцев людьми второго сорта, а представителей секс-меньшинств — нуждающимися в лечении психически больными людьми.

Идеология и философия

Консервативная философия и идеология имеют место быть и даже выполняет одну очень важную функцию. Консервативные взгляды позволяют сохранять и использовать наиболее ценный опыт предыдущих поколений, а также трезво относиться к любым нововведениям. Однако в современных условиях консерваторам приходится все сложнее сохранять образ рациональных и рассудительных мужчин. Силами СМИ и либеральной общественности их превращают в источник всего зла и любого проявления несправедливости.

Оплотом консервативной идеологии в США является Республиканская партия. Но, косность и достаточно преклонный возраст большинства ее членов, которые заседают в Сенате США, не только постоянно снижают ее популярность, но и не позволяют им адекватно и оперативно отвечать на запросы своих избирателей. Сегодня оплотом консервативной мысли в США остается Дональд Трамп, который попытается переизбраться в следующем году.

Вперед в прошлое, или Консерватизм по-американски

Подобный разрыв между запросом основной части общества и тем, что ему предлагает политический истеблишмент уже в краткосрочной перспективе может привести к тому, что избиратели будут радикализироваться и самоорганизовываться для того, чтобы отстаивать свои убеждения. Фактически Соединенные Штаты могут впервые в своей истории столкнуться с ситуацией, когда власть перестанет представлять интересы большинства граждан.

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