Вперед в прошлое, или Консерватизм по-американски

Мы все давно свыклись с мыслью о том, что США — это самая прогрессивная демократия нашего времени. Самые перспективные политические идеи, инновации в сфере организации общественного устройства и отношения к отдельно взятой личности появляются и реализуются исключительно в США. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Преобладание консерватизма

С одной стороны, это правда. С другой — это лишь то, что сами американцы хотят, чтобы мы думали о них. Для многих станет открытием, что в большинстве штатов люди придерживаются консервативных, даже архаичных политических взглядов. Это наиболее наглядно было продемонстрировано на президентстких выборах 2016 года.

Так, среднестатистический американец скорее придерживается консервативных взглядов на политику, нежели либеральных. Он будет верующим, принципиальным сторонником права на свободное ношение и приобретение оружия, поддерживает агрессивную политику американской военщины в любой точке мира. И пусть он не скажет этого вслух, но все же будет считать женщин собственностью мужчин, черных и мексиканцев людьми второго сорта, а представителей секс-меньшинств — нуждающимися в лечении психически больными людьми.

Идеология и философия

Консервативная философия и идеология имеют место быть и даже выполняет одну очень важную функцию. Консервативные взгляды позволяют сохранять и использовать наиболее ценный опыт предыдущих поколений, а также трезво относиться к любым нововведениям. Однако в современных условиях консерваторам приходится все сложнее сохранять образ рациональных и рассудительных мужчин. Силами СМИ и либеральной общественности их превращают в источник всего зла и любого проявления несправедливости.

Оплотом консервативной идеологии в США является Республиканская партия. Но, косность и достаточно преклонный возраст большинства ее членов, которые заседают в Сенате США, не только постоянно снижают ее популярность, но и не позволяют им адекватно и оперативно отвечать на запросы своих избирателей. Сегодня оплотом консервативной мысли в США остается Дональд Трамп, который попытается переизбраться в следующем году.

Подобный разрыв между запросом основной части общества и тем, что ему предлагает политический истеблишмент уже в краткосрочной перспективе может привести к тому, что избиратели будут радикализироваться и самоорганизовываться для того, чтобы отстаивать свои убеждения. Фактически Соединенные Штаты могут впервые в своей истории столкнуться с ситуацией, когда власть перестанет представлять интересы большинства граждан.