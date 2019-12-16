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Спорт

Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой

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Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой

Москва, 16 декабря. По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.

По словам источника, стан «быков» могут покинуть полузащитники Кайо и Юнес Намли. Сообщается, что оба игрока не сумели должным образом о себе заявить, поэтому краснодарцы готовы рассмотреть предложения по ним. При этом клуб готов сохранить их до лета, однако следующий сезон оба игрока, скорее всего, начнут составе других клубов.

Кайо и Намли стали игроками «Краснодара» летом этого года. Трансфер обоих игроков обошелся клубу в 3 и 2 млн евро соответственно. На счету Кайо 3 матча за главную команду и 6 — за дубль краснодарцев. Намли провел 18 встреч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Федеральное агентство новостей
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