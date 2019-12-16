Память о геноцидах армян и индейцев стала орудием политической борьбы, считает эксперт

Турция декларировала намерение обвинить Соединенные Штаты в геноциде индейцев во время колонизации Северной Америки. Это произошло после того, как Сенат конгресса США 12 декабря принял резолюцию о признании геноцида армян Османской империей в 1915 году. Оба посыла верны, и жертв геноцида надо чтить и помнить, но, к сожалению, память о преступлениях против человечности становится не более чем орудием политической игры, заявил в интервью Федеральному агентству новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«В реальности ни армянский, ни индейский геноциды Турцию и США не интересуют, — считает собеседник ФАН. — Все, чем они реально занимаются — это обмениваются ударами в информационно-психологической войне, не более того. С точки зрения исторической справедливости обе резолюции правильны, однако напрашивается вопрос — почему именно сейчас, в 2019 году? Неужели до этого года никто в Турции не знал об истреблении индейцев, а в США — о массовых убийствах армян?».

Очевидно, все дело в обострившихся в недавнем времени отношениях между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом, заключил эксперт. В том числе, это стало следствием споров вокруг поставки российского вооружения — зенитно-ракетных комплексов С-400 — в турецкую армию.

«Не будем забывать о попытках США свергнуть Эрдогана, — напомнил Безпалько. — А также про экономическое давление лично на него и на возглавляемое им государство. Что же касается нас, то Россия должна извлечь из этого свою пользу — например, добиться поставки своих истребителей вместо американских F-35 в Турцию».

Член Совета по межнациональным отношениям также прокомментировал интервью, которое дал для РИА Новости независимый депутат Великого национального собрания Турции Озтюрк Йылмаз. В нем турецкий парламентарий заявил, что американские сенаторы, принявшие резолюцию о геноциде, действовали в интересах армянских лоббистов — исключительно для внутренней политической аудитории.

«Я думаю, что такое лобби действительно существует и даже оказывает определенное влияние на политическую жизнь в Соединенных Штатах, однако преувеличивать его не стоит, — считает собеседник ФАН. — Ему дают возможность проявить себя только тогда, когда это совпадает с внешнеполитическими интересами США».

Для Безпалько очевидно, что данное лобби действовало по инструкции от своего политического начальства, а вовсе не самостоятельно из чувства исторической справедливости. По его словам, старые грехи припоминаются не просто так — и в скором времени США на почве обвинений Турции в геноциде начнут требовать от Эрдогана все, что захотят.