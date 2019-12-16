Жигунов ответил на обвинения Бондарчук в «избиении» Заворотнюк

Москва, 16 декабря. Режиссер Наталья Бондарчук в интервью «Экспресс газете» заявила, что «Сергей Жигунов был груб с Анастасией Заворотнюк» и даже поднимал на нее руку. По ее словам, «главная няня страны» не стала терпеть такое отношение и ушла.

Как отметил сам Жигунов, он время от времени читает о себе «интересные новости». По его словам, практически неизвестные ему люди откуда-то знают о его личной жизни и усиленно ее комментируют, пишет Nation News.

«Всплывают «шокирующие подробности», находятся очевидцы, публикуются «правдивые» воспоминания», — обратил внимание актер.

По словам 56-летнего артиста, у всех таких новостей есть одна общая черта: их распространяют никому не нужные люди. Жигунов указал на то, что единственная возможность для таких людей напомнить о себе — придумать какой-нибудь скандал.

Он отметил, что с любопытством следит за прессой, чтобы узнать о себе что-нибудь новое, добавив, что в таких новостях «нет дна».

Согласно неподтвержденным данным, звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк проходит лечение в одной из медицинских клиник на Рублевском шоссе под пристальным надзором опытных врачей, пишет «Утро.ру». Поклонники и просто неравнодушные люди по всему миру желают артистке здоровья и скорейшего возвращения на сцену.

Как сообщал «Ридус», Заворотнюк может на всю жизнь остаться прикованной к коляске.