Эрдоган готов сотрудничать с Россией по созданию безопасности в Ливии

Турция планирует начать новую страницу истории в Ливии вместе с Россией. Эрдоган также готов к переговорам с фельдмаршалом Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осознал правильность совместной работы с Россией на Ближнем Востоке. Как пишет старейшее турецкое издание Aydınlık, выработанная совместно с Россией стратегия урегулирования ситуации на севере Сирии дала возможность Анкаре реализовать свое стремление на лидерство в Исламском мире. Ливия — следующий шаг на пути к этой цели.

Ливийский кризис

Убийство в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи показало, что США всячески поддерживало французскую экспансию в эту страну. Это стало известно, когда в 2017 году была обнародована переписка американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Согласно сообщениям, Франция хотела получить прямую финансовую выгоду от вмешательства, а именно — захватить нефтяные запасы и золотые рудники. Запад планировал подавить антиамериканские настроения, царившие в Северной Африке.

Свержение ливийского лидера в итоге не привело страну к процветанию — напротив, сейчас Ливия стала прибежищем для многих террористов. Основная часть боевиков дислоцируется в Триполи, где находится фиктивное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем.

Обострение отношений с Западом

США попытались в этом году провести очередной переворот в Турции, когда отношения между странами существенно ухудшились. Вашингтон сделал ставку на других игроков: Грецию, Израиль и Египет.

Отметим, что Турция вступила в НАТО в 1952 году для противостояния СССР, которое увеличивало своё влияние на Ближнем Востоке. Сейчас происходит обратное действие. Как сообщает Aydınlık со ссылкой на свои закрытые источники, в военных кругах Турции уже разрабатывают план по выходу страны из альянса. Таким образом, турецкие власти взяли полный курс на уход от Запада. После получения полной независимости Анкара сможет тесно работать с Россией и Китаем при сотрудничестве с Ираном.

Новый виток российско-турецкой дружбы

11 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии запланированной на январь 2020 года встречи.

Согласно источникам Aydınlık, ознакомившихся с деталями разговора Эрдогана и Путина, турецкий лидер решает важную задачу по сохранению действия меморандума, подписанного в конце ноября с Сарраджем. Ещё одним критическим пунктом является ситуация в Мисурате, которая является ключом для военно-морской политики Турции в регионе. Баланс сил в регионе крайне сложен, и Турция, по мнению Aydınlık, могла бы стать гарантом стабильности в этой зоне, представляющей область интересов Анкары.

Одним из вариантов действий может стать создание зоны деэскалации по сирийской модели — Турция и Россия смогут обезопасить Мисурату по аналогии с Идлибом. Более того, как сообщают источники Aydınlık, турецкий генштаб не исключает вариант создания зоны с совместным патрулированием турецкими и российскими силами. Источники Aydınlık в Ливии сообщили, что из-за планов Эрдогана совет старейшин Мисураты начал рассматривать вариант с отзывом своих бойцов из Триполи.

Ряд сил Мисураты связан с запрещенными в РФ «Братьями-мусульманами», и является союзником Эрдогана: Турция наладила крепкие связи с лидерами Мисураты, чего нельзя сказать о Триполи. В настоящее время власти столицы Ливии ослаблены разнородностью сил, присутствующих в городе.

Различные формирования и террористические группировки используются коллективным западом для оказания давления на так называемое ПНС. К примеру, так было после заключения договора между Сарраджем и Эрдоганом: 4 декабря произошло нападение на штаб-квартиру ПНС, вооруженный переворот возглавил Халифа аль-Гави (по мнению экспертов Aydınlık, вероятной причиной такого переворота мог стать именно меморандум и недовольство западными силами реализации стратегии Mavi Vatan Турцией).

Таким образом, нестабильная ситуация в Триполи не выгодна Турции, и сейчас перед Анкарой стоит две основные задачи: выработка совместной стратегии с Россией по урегулированию гражданской войны в Ливии и борьба с терроризмом в регионе. Теряющий влияние в регионе Запад последовательно использует террористические группировки для сохранения в Ливии ситуации управляемого хаоса и ослабления региона, а также невозможности возникновения в Северной Африке многополярной стратегии, которую сегодня проводит в том числе и Китай.

Чтобы соблюсти собственные интересы, Турции стало важно выработать общие подходы с Россией по региону в целом и в Ливии в частности.

Турецкое издание отмечает, что действия в Ливии станут большим испытанием для имиджа Эрдогана как лидера исламского мира. Саррадж не сможет установить контроль над всей Ливией, так как около 90% территории находятся под властью Тобрука и ЛНА. Однако Турция не может не защитить интересы ориентированных на Турцию ливийских игроков, таких как Мисурата. Односторонняя позиция лишит Эрдогана статуса арбитра на Ближнем Востоке и Магрибе и, таким образом, он станет заложником одной из сил. Поддержка Сарраджа, по мнению Aydınlık, приведет к ослаблению влияния Турции и обострить отношения между Москвой и Анкарой, что сыграет на руку коллективному Западу. При этом военные эксперты указали, что в случае отправки турецких войск в Триполи, чтобы помочь ПНС отбиться от ЛНА, ВС Турции могут понести большие потери.

Не менее важным для Турции, согласно источникам Aydınlık, остается вопрос сохранения меморандума между Сарраджем и Эрдоганом в случае победы Хафтара. Само собой, не стоит ожидать выполнения условий без влияния России. Поэтому вместо отчаянного противостояния, которое может привести к потерям среди турецких военных и не может даже теоретически увенчаться успехом для Турции, важным представляется начать в ускоренном темпе переговоры именно с Россией. В этом случае Анкара сможет получить необходимые гарантии.

Этот тонкий вопрос, безусловно, зависит от отношений Эрдогана с Путиным. Сохранение Меморандума могло бы быть подтверждено ратификацией в Палате представителей в ходе прямых переговоров с ЛНА, где, как подчеркивает Aydınlık, ключевую роль могла бы сыграть Россия, заинтересованная в установлении в регионе многополярной модели баланса сил.

Если Эрдоган сможет укрепить свой статус как лидера суннитского ислама и именно сейчас встанет над схваткой, избежав прямой конфронтации в регионе с силой, которую по версии турецкого СМИ поддерживает Россия, это не только обеспечит сохранение стратегически важного меморандума, являющегося формулой новой военной морской мощи Турции и ее возвращения в геополитическое пространство Восточного Средиземноморья. Такой ход заложит основание для контроля над энергоресурсами всего региона, что напрямую скажется на экономическом благополучии Турции, все больнее ощущающей на уровне экономики последствия от ухудшений отношений с Западом.

Позиция миротворца, медиатора ливийского кризиса позволит Турции укрепить себя как лидера всего исламского мира — переговоры с Россией и построение диалога с Хафтаром при одновременной защите интересов Сарраджа позволят Турции стать этим новым лидером.