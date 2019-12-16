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Спорт

Мосгорсуд приостановил трансляцию матчей АПЛ на Twitch

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Мосгорсуд приостановил трансляцию матчей АПЛ на Twitch

Москва, 16 декабря. Московский городской суд временно запретил показывать матчи Английской Премьер-лиги на американской стриминговой площадке Twitch.

Судебное решение вынесено в качестве обеспечительной меры, по иску ООО «Рамблер Интернет Холдинг» на 180 миллиардов рублей.

«Суд удовлетворил заявление ООО «Рамблер Интернет Холдинг» о принятии предварительных обеспечительных мер», — говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Как заявили в ведомстве, обеспечительные меры направлены на защиту смежных прав на прямые трансляции матчей ближайших трех игровых сезонов лиги.

Компания «Рамблер» подала иск к сервису Twitch в конце августа. На данный момент по делу прошла одна беседа между сторонами и четыре судебных слушания. Следующее заседание запланировано на 20 декабря.

Отмечается, что «Рамблер» обладает эксклюзивными правами на показ матчей Английской Премьер-лиги в России. Площадкой выступает онлайн-кинотеатр Okko.

Осенью «Рамблер» сам был в схожей ситуации. В октябре суд вынес аналогичное решение, взыскав с компании 1 миллион 410 тысяч рублей в пользу АО «Телеспорт Груп» за трансляцию игр итальянской Серии А.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в российском сегменте Интернета сервисы «Рамблера» стали наиболее посещаемыми по данным аналитического сервиса Similar Web за октябрь 2019 года. 

 

Источник: РИА Новости
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