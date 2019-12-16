Стали известны имена жертв массовой аварии под Саранском. ФАН-ТВ

Страшная массовая авария унесла четыре жизни на на 27-м километре трассы Подъезд к городу Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал». Водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, который после этого столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, а тот, в свою очередь, с автомобилем Renault Logan.

Водитель Volkswagen и трое его пассажиров погибли:

Соболев Олег Геннадьевич, 1976 г.р. (водитель);

Петров Сергей Владимирович, 1979 г.р.;

Никипелова Лариса Владимировна, 1986 г.р.;

Царёва Анна Константиновна, 1972 г.р.



Трое пассажиров ВАЗа и один пассажир «Тойоты» получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.