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ФАН-ТВ
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Стали известны имена жертв массовой аварии под Саранском. ФАН-ТВ

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Страшная массовая авария унесла четыре жизни на на 27-м километре трассы Подъезд к городу Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал». Водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, который после этого столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, а тот, в свою очередь, с автомобилем Renault Logan.

Водитель Volkswagen и трое его пассажиров погибли:
Соболев Олег Геннадьевич, 1976 г.р. (водитель);
Петров Сергей Владимирович, 1979 г.р.;
Никипелова Лариса Владимировна, 1986 г.р.;
Царёва Анна Константиновна, 1972 г.р.


Трое пассажиров ВАЗа и один пассажир «Тойоты» получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

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