Шойгу будет пристально следить за эсминцем США в Черном море, уверен эксперт

Министерство обороны РФ и глава ведомства Сергей Шойгу будут пристально следить за эсминцем «Росс» ВМС США, вошедшим в юго-западную часть акватории Черного моря. Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» будет сопровождать его, пока американское судно не покинет черноморье. О том, что делают моряки Соединенных Штатов так далеко от родных берегов, Федеральному агентство новостей рассказал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Подобные «заходы» американского флота в воды Черного моря уже давно стали традицией: их корабли заходили и раньше, еще до Крымской весны, с визитами в тогда еще украинский Севастополь. Теперь их, разумеется, никто туда не пустит, и сейчас они наведываются в Одессу, причем гораздо чаще», — сказал собеседник ФАН.

Туда эсминец «Росс» приплывет, разумеется, по приглашению Украины — для участия в учениях, либо просто чтобы продемонстрировать, что Америка не оставляет своих союзников без поддержки. Однако находиться в Черном море судно сможет не более трех недель — таковы действующие международные правила. Свыше этого срока в нем могут находиться только флотилии причерноморских государств — России, Украины, Болгарии, Румынии, самой Турции и Грузии, у которой своего флота нет.

«21 день эсминец будет находиться под неусыпным наблюдением наших военных кораблей, — сказал Дандыкин. — Это отличная возможность потренироваться нашим морякам-черноморцам в реальном сопровождении реальных целей. Мы не ожидаем каких-то провокаций со стороны американцев, однако будем, как говорят у нас в армии, проявлять здоровую настороженность. Тем более мы не собираемся сами как-либо нарушать правила мореплавания и мешать эсминцу, пока его действия не выходят за рамки действующих международных соглашений».

В Одессе американские корабли с почетом встречают руководство военно-морских сил Украины и порой даже официальные лица из Киева — настолько для них важны даже далеко не самые титулованные американские военные.

Собеседник ФАН также подчеркнул, что периодический приход военных кораблей США является не только военной, но и политической поддержкой союзника.

«Это еще и демонстрация флага и могущества Америки, — сказал капитан 1-го ранга. — США, конечно, хотели бы наведываться и в Азовское море, но без решения России этот вопрос не решить — тем более теперь, когда Керченский пролив с обеих сторон окружают земли РФ. А вот в Черное море они наведываются часто — но и другие страны НАТО, вроде Германии, Италии, Испании и Голландии в этом вопросе не отстают и тоже регулярно направляют туда свои корабли».

За действиями чужеземных флотилий следят не только корабли — министр обороны Сергей Шойгу задействует для профилактических наблюдений авиацию, береговые зенитно-ракетные комплексы и многие другие виды вооружений. Это то же самое, что, наверное, делали бы и США, если бы наши корабли бороздили океаны вблизи американских берегов, уверен Дандыкин.

«Так далеко мы, конечно, не заплываем, но, когда судна нашего Северного флота ходят через Ла-Манш, их всегда сопровождают корабли НАТО, принадлежащие Великобритании, Франции и Испании. То же касается и Босфора — все проходящие через него суда внимательно отслеживаются, снимаются в анфас и в профиль, особенно, если это касается каких-то новых кораблей», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, нет ничего страшного в том, что американские эсминцы заплывают в акваторию Черного моря. Однако в последнее время это происходит особенно часто, что не может не вызывать некоторые опасения у Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу. Это и понятно — в сфере его компетенций находится охрана суверенитета нашей страны и присутствие в непосредственной близости от российских берегов военных кораблей не самой дружественно настроенной по отношению к РФ державы вынуждает его применять предохранительные меры.