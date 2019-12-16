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Шойгу будет пристально следить за эсминцем США в Черном море, уверен эксперт

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Минобороны будет пристально следить за ходящим по Черному мору эсминцу США, уверен эксперт

Министерство обороны РФ и глава ведомства Сергей Шойгу будут пристально следить за эсминцем «Росс» ВМС США, вошедшим в юго-западную часть акватории Черного моря. Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» будет сопровождать его, пока американское судно не покинет черноморье. О том, что делают моряки Соединенных Штатов так далеко от родных берегов, Федеральному агентство новостей рассказал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Подобные «заходы» американского флота в воды Черного моря уже давно стали традицией: их корабли заходили и раньше, еще до Крымской весны, с визитами в тогда еще украинский Севастополь. Теперь их, разумеется, никто туда не пустит, и сейчас они наведываются в Одессу, причем гораздо чаще», — сказал собеседник ФАН.

Туда эсминец «Росс» приплывет, разумеется, по приглашению Украины — для участия в учениях, либо просто чтобы продемонстрировать, что Америка не оставляет своих союзников без поддержки. Однако находиться в Черном море судно сможет не более трех недель — таковы действующие международные правила. Свыше этого срока в нем могут находиться только флотилии причерноморских государств — России, Украины, Болгарии, Румынии, самой Турции и Грузии, у которой своего флота нет.

«21 день эсминец будет находиться под неусыпным наблюдением наших военных кораблей, — сказал Дандыкин. — Это отличная возможность потренироваться нашим морякам-черноморцам в реальном сопровождении реальных целей. Мы не ожидаем каких-то провокаций со стороны американцев, однако будем, как говорят у нас в армии, проявлять здоровую настороженность. Тем более мы не собираемся сами как-либо нарушать правила мореплавания и мешать эсминцу, пока его действия не выходят за рамки действующих международных соглашений».

В Одессе американские корабли с почетом встречают руководство военно-морских сил Украины и порой даже официальные лица из Киева — настолько для них важны даже далеко не самые титулованные американские военные.

Одесский порт стал пристанищем для американских кораблей

Собеседник ФАН также подчеркнул, что периодический приход военных кораблей США является не только военной, но и политической поддержкой союзника.

«Это еще и демонстрация флага и могущества Америки, — сказал капитан 1-го ранга. — США, конечно, хотели бы наведываться и в Азовское море, но без решения России этот вопрос не решить — тем более теперь, когда Керченский пролив с обеих сторон окружают земли РФ. А вот в Черное море они наведываются часто — но и другие страны НАТО, вроде Германии, Италии, Испании и Голландии в этом вопросе не отстают и тоже регулярно направляют туда свои корабли».

За действиями чужеземных флотилий следят не только корабли — министр обороны Сергей Шойгу задействует для профилактических наблюдений авиацию, береговые зенитно-ракетные комплексы и многие другие виды вооружений. Это то же самое, что, наверное, делали бы и США, если бы наши корабли бороздили океаны вблизи американских берегов, уверен Дандыкин.

«Так далеко мы, конечно, не заплываем, но, когда судна нашего Северного флота ходят через Ла-Манш, их всегда сопровождают корабли НАТО, принадлежащие Великобритании, Франции и Испании. То же касается и Босфора — все проходящие через него суда внимательно отслеживаются, снимаются в анфас и в профиль, особенно, если это касается каких-то новых кораблей», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, нет ничего страшного в том, что американские эсминцы заплывают в акваторию Черного моря. Однако в последнее время это происходит особенно часто, что не может не вызывать некоторые опасения у Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу. Это и понятно — в сфере его компетенций находится охрана суверенитета нашей страны и присутствие в непосредственной близости от российских берегов военных кораблей не самой дружественно настроенной по отношению к РФ державы вынуждает его применять предохранительные меры.

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