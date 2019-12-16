Жуков обошел Дудя и Навального в «кастинге» Ходорковского

Москва, 16 декабря. Представители так называемой либеральной общественности поддержали искусственно созданный интерес к фигуре Егора Жукова, признанного виновным в экстремизме и получившего три года условного срока. Публицист Максим Соколов объяснил так называемый «феномен Жукова».

В материале для «Комсомольской правды» Соколов обратил внимание, что Егор Жуков, по сути, не выделяется никакими выдающимися качествами, но излагает популярные в его окружении либертарианские теории. Публицист напоминает, что молодой человек является выходцем из обеспеченной семьи: его отец, бывший космонавт, работает исполнительным директором кластера космических технологий «Сколково». Вероятно, родительские деньги позволяли молодому человеку посещать не только занятия в своем вузе, но и зарубежные тренинги. По мнению Соколова, именно там инструкторы и тренеры обучили Жукова «освобождать Россию от тоталитаризма».

«Он был бы вообще никому не интересен, когда бы, не ограничиваясь сухой теорией, он не занимался также и практикой», — отметил Максим Соколов.

Он уточнил, что Егор Жуков призывал своих сторонников печатать фальшивые деньги для «ослабления тирании» посредством подрыва экономической системы в стране. Кроме того, Соколов утверждает, что роль нового «оппозиционного лидера» Жуков мог получить, пройдя кастинг, в котором обогнал блогера Юрия Дудя и главу признанного в РФ иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Как передает «Политика сегодня», такой «кастинг» могли провести спонсоры массовых беспорядков в России. Главным из них является беглый олигарх Михаил Ходорковский. Ранее в комментарии изданию юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло заявлял, что Ходорковский разочаровался в Навальном, так как попытки блогера расшатать ситуацию в обществе не увенчались успехом. При этом олигарх продолжает финансировать деятельность главы ФБК и его команды за неимением других вариантов.

Издание считает версию с «кастингом» вполне реальной с учетом того, что Ходорковскому нужен «более достойный» кандидат на роль «лидера оппозиции». Им мог стать, как отмечают СМИ, известный блогер Юрий Дудь: осенью 2019 года он стал лауреатом премии «Профессия — журналист». Организатором этого мероприятия является признанная в России нежелательной организация «Открытая Россия», существующая на деньги Ходорковского. В связи с этим издание не исключает, что уже получивший «первую финансовую косточку» блогер может быть использован как инструмент для «перезапуска оппозиционного бренда».

При этом и появление на «оппозиционном горизонте» Егора Жукова не могло остаться без внимания Михаила Ходорковского. Учитывая довольно шаткую ситуацию, в которой оказалась проплаченная олигархом «оппозиция», можно предположить, что Жуков может стать новой марионеткой в руках «главного спонсора» несанкционированных митингов и массовых беспорядков в России, резюмирует издание. Кроме того, СМИ обращают внимание, что Жуков получил работу на радиостанции «Эхо Москвы». Ранее сотрудников «Эха» уже неоднократно уличали в связях с Ходорковским.