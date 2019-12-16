В Госдуме рассказали, какие профессии нужны российским регионам

Эксперты сервиса «Работа.ру» назвали самые востребованные профессии в 2020 году. Однако исследование некорректно, так как не берет в расчет спрос на вакансии в российских регионах. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам экспертов, среди массовых профессий будут пользоваться спросом рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы. Среди узкоспециализированных профессий востребованными окажутся специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.

При этом, как утверждают эксперты, необходимость в универсальных специалистах в скором времени отпадет, но еще минимум 10 лет они будут посредниками между искусственным интеллектом и человеком. Кроме того, трансформация некоторых профессий идет за счет новых технологий, которые все больше проникают в повседневную жизнь.

По словам Светланы Бессараб, данное исследование не отражает реальную ситуацию на рынке труда России, так как его проводили в крупных городах.

«Если всерьез расценивать исследование, то у нас кроме продажи и сферы обслуживания ничего в России не задействовано. Однако с полной уверенностью можно сказать, что в регионах требуются врачи, педагоги, а также рабочий персонал. Если мы отойдем от столицы и крупных агломераций, то картина поменяется. Поэтому, скорее всего, исследование проведено некорректно. Оно не затронуло регионы РФ и сельскохозяйственные территории», — заявила Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Не считает, что узкоспециализированные специалисты в будущем будут более востребованы, чем люди с образованием широкого профиля и заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

«Специализироваться можно на чем-то в ходе повышения квалификации своих знаний и уточнения своих функций. Однако базовые знания должны быть заложены изначально. Поэтому, с точки зрения подготовки специалиста, курс на узкую специализацию будет неправильным», — добавил эксперт.

Ранее сервис «Работа.ру» рассказал, что в 2020 году продавцам, кассирам, строителям и сотрудникам производств стоит ожидать повышения зарплаты. Согласно данным исследования, в новом году зарплаты продолжат расти на уровне 7-9%.

Также руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев объяснил, как в России вырастут доходы населения. По его словам, данная тенденция будет связана с уходом российского бизнеса от «серых» зарплат.