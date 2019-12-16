Сирия, 16 декабря. ИГИЛ1 совершило нападение на курдский патруль в Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ продолжили работу на юге Идлиба. В Хасаке протурецкими ополченцами обезврежена самодельная бомба, установленная курдскими радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по линиям обороны джихадистов у поселков Сурман и Харран в Идлибе.

«Исламское государство1»: подозревается в установке взрывных устройств в зонах оккупации SDF на востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: обменялись ударами с отрядами правительственных сил на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: обнаружили несколько самодельных взрывных устройств в Дейр-эз-Зоре, потеряли одного боевика.

ВС Турции и союзные силы: разминировали СВУ в Хасаке, отразили нападение курдских радикалов в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Дибан неизвестные подорвали самодельную бомбу рядом с патрулем курдских радикалов «Демократических сил Сирии». Как сообщает Twitter-канал, один из боевиков скончался на месте, второй был тяжело ранен. Чуть позднее в городе было демонтировано второе самодельное взрывное устройство. Еще четыре фугасных мины были обнаружены курдскими силами «внутренней безопасности» в городе Аль-Бусейра. Вес каждого снаряда составлял около 15 килограмм. В установке бомб подозревают террористов из числа «спящих ячеек» «Исламского государства», активность которых на востоке провинции возросла с начала осени этого года.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба после вынужденного перерыва в операциях из-за погодных условий возобновили свою работы самолеты ВКС РФ. Утром самолеты нанесли удары по позициям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Абу-Макки и деревень Сурман и Харран, о чем сообщает военно-аналитический Twitter-канал Qalaat Al Mudiq.

В районе также отмечаются боестолкновения между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками. Радикалы из группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили, что ими были обстреляны расположения правительственных сил в районе поселка Синджар на юго-востоке провинции, в результате чего скончалось несколько военнослужащих и членов союзного ополчения. Официальные источники пока не подтверждают потерь в рядах САА.

Провинция Ракка

Военнослужащие сирийской армии в ходе рейда задержали группу контрабандистов, которые готовили для вывоза из Сирии партию древностей, таких как каменные и бронзовые статуи, статуэтки из драгоценных металлов, старинные монеты, образцы древней персидской графики и каллиграфии, для сбыта на черных рынках вне САР. Как сообщает портал Eldorar, были арестованы два человека. Дальнейшая судьба ценностей пока решается, оба задержанных были доставлены для допроса в город Ракка. Отметим, что ранее вывозом предметов древностей контрабандным путем промышляли курдских боевики «Демократических сир Сирии» (SDF), их службами «внутренней безопасности» были разграблены близлежащие курганы и места проведения археологических раскопок, после того как они оккупировали провинцию в 2017 году.

В районе города Айн-Исса на севере провинции курдские радикалы обменялись ракетно-артиллерийскими ударами с протурецким ополчением, как сообщает новостной портал Halab Today TV. Пока ни одна из сторон не заявила о понесенных потерях.

Провинция Хама

Как сообщает ТАСС, жители города Керназ в сирийской провинции Хама возвращаются в свои дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны боевиков «Исламского государства». Город находится вблизи шоссе, связывающего столицу САР город Дамаск через провинции Хомс и Хама с Алеппо, и считается стратегическим населенным пунктом. До начала войны здесь жили свыше двадцати тысяч человек. Как рассказал источнику местный глава администрации Ибрагим Мустафа, в начале войны в 2011 году люди покинули город. В 2013 году правительственные войска взяли его обратно под свой контроль. По словам Мустафы, уже 10 тысяч жителей вернулись в город и сейчас занимаются восстановлением разрушенных районов, несмотря на провокации со стороны террористов.

Провинция Хасака

Как сообщает ТАСС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что курдские бандформирования «Демократических сил Сирии» (SDF), по-прежнему не до конца покинули тридцатикилометровую безопасную зону у сирийско-турецкой границы. По словам Эрдогана, террористы сохраняют активность на севере Алеппо, и местные арабские племена просят у Турции помощи в избавлении от курдской оккупации. Ранее главарь «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявлял, будто бы все подконтрольные ему отряды были выведены с оговоренных территорий, а провокации, совершаемые в безопасной зоне, лежат на совести отдельно действующих банд, которые якобы не подчиняются SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.