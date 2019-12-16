Террористы продвинутся из Сахеля на Ближний Восток – МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан спрогнозировал продвижение террористических группировок в африканском регионе Сахель к Ближнему Востоку. Об этом дипломат заявил в эфире BFM TV. Как утверждает французский политик, в настоящее время террористы создают «дугу» на территории Чада и Нигерии и могут вернуться на территорию Ближнего Востока.

«Эта угроза существует, дуга террористических групп формируется. Существует опасность распространения этих террористических групп на Чад, Нигерию. Боевики также действуют в Ливии. Все это составляет террористическую дугу», — заявил глава МИД Франции в эфире программы «Вопросы политики» BFM TV.

«Беда в том, что терроризму противодействуют в основном в сфере нанесения ударов — никто не борется с истоками и причинами. Группировки мобильные, насколько далеко они передвинутся – вопрос спорный. Люди, которые участвуют в терактах в самой Африке, меньше склонны далеко уходить от насиженных мест: они защищают свои территории или нападают на близлежащие, их не интересует «террористический интернационал». Но пока все будет сводиться только к ударам по террористам, он [терроризм] будет расползаться все дальше», — считает преподаватель Высшей школы экономики Николай Щербаков.

Жан-Ив Ле Дриан также отметил необходимость проведения саммита с лидерами региона Сахель в начале года во Франции, чтобы «прояснить» положение французских сил в регионе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призывал союзников Франции в регионе Сахель принимать более активное участие в борьбе с терроризмом.