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DW призвала ЕС помириться с Россией из страха остаться без газа

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DW призвала ЕС помириться Россией из страха остаться без газа

«А у нас в квартире газ. А у вас?» — «пошутил» президент России в ходе парижской встречи «нормандской четверки». И только теперь до европейцев и украинцев начало доходить, что в каждой шутке есть доля шутки. Все остальное — всерьез.

4 декабря Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи открыли газопровод «Сила Сибири» проектной мощностью 38 млрд кубометров ежегодно. Но это — официальная цифра. На деле его технологические характеристики, почти идентичные «Северным потокам», позволяют прокачать до 55–60 млрд «кубов».

«Северный поток — 2» может начать работу в 2020 году. А может и не начать — по целому ряду привходящих обстоятельств. Транзитный договор с Украиной на период после 1 января 2020 года до сих пор не подписан и может быть не подписан произвольное количество времени.

В Германии, основном потребителе российского «голубого золота» в Европе, налицо экономический кризис, который связан с американо-китайской торговой войной и, соответственно, с уменьшением экспорта оборудования в КНР: там пошли свои процессы импортозамещения и самостоятельного технологического развития.

DW призвала ЕС помириться Россией из страха остаться без газа

А тут еще «Газпром» запустил информацию о том, что доходов от продажи своей продукции за рубеж ему не хватает для субсидирования внутрироссийских цен на газ… Что, конечно, является мощным переговорным инструментом: на выбор контрагентам предлагается либо повышение экспортных цен, либо снижение экспортных объемов, — а это «что в лоб, что по лбу».

О серьезности сложившейся ситуации свидетельствует не только сдавленный писк Владимира Зеленского про то, как нужны Украине деньги (несколько миллиардов долларов) за газовый транзит, но и размышления китайского корреспондента «Дойче Велле» Франка Зирена. Последний заявил, что дальнейшая реализация подобных российско-китайских энергетических проектов и вообще сближение Москвы с Пекином уже в обозримой перспективе приведет к краху Евросоюза в глобальной конкуренции. 

Вывод журналиста (пока только журналиста, но уже поддержанного руководством DW, которое подобные вопросы тоже само не решает): пока не поздно, конфронтацию с Россией нужно сворачивать, чтобы в один прекрасный и уже не слишком далекий момент, образно говоря, не остаться «с голым задом на морозе». Кстати, в полном соответствии с рецептами «человека 2019 года» по версии Time Греты Тунберг.

DW призвала ЕС помириться Россией из страха остаться без газа

Стоит заметить, что такой прогноз на одном из самых русофобских, вплоть до последнего времени, и одном из самых влиятельных медиаресурсов Европы и Германии появился впервые. И вряд ли его появление случайно. Перспективу остаться без гарантированных поставок энергоносителей из России — не на грядущую зиму, а в целом — ЕС по итогам парижской встречи «нормандской четверки», похоже, осознал. Пусть по-своему, еще не в полной мере, но осознал.

Пока там привыкли к «рынку покупателя»: с избыточным, по сути, предложением газа и нефти, «зеленой энергетикой», «экотеррором» и прочими «энергопакетами», обеспечивающими низкие цены на углеводородное топливо. И стремились к тому, чтобы сделать этот рынок еще более удобным и доступным для себя. 

Но что будет уже через два-три года, если Россия сократит газовый экспорт на западном направлении, сделав приоритетом дальнейших поставок тот же Китай (возможно, вместе с Японией и Южной Кореей)? А будет «схлопывание» европейского, «атлантического» производственного кластера, на смену которому придет «азиатский», «тихоокеанский». Эпоху Великих географических открытий сменит эпоха Великих экономических закрытий. А «номером один» в списке таких «закрытий» — сегодня это уже ясно — будет значиться «континентальный» Евросоюз без «слинявшей» через потайную дверцу Brexit Великобритании.

Вряд ли кого-то в Берлине, Париже или Брюсселе устроит подобная перспектива. Но чтобы ее избежать, гордые европейцы, конечно, даже не подумают просить прощения у России — нет, они великодушно изъявят, так уж и быть, свою готовность сами «простить» Россию. 

DW призвала ЕС помириться Россией из страха остаться без газа

Собственно, даже сейчас этот вопрос для них более чем спорный, что, в частности, следует и из упомянутой выше статьи «Дойче Велле». Мысль о том, что Россия ни сегодня, ни завтра не нуждается в их «прощениях» и не собирается «искупать свою вину» перед Европой ни кровью, ни деньгами, ни газом, в их светлые головы пока не помещается. 

Но это — пока. Я уже отмечал, что «нужда научит пряники есть, а зима — правильно «трубу шатать». Газовую, конечно».

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