DW призвала ЕС помириться Россией из страха остаться без газа

«А у нас в квартире газ. А у вас?» — «пошутил» президент России в ходе парижской встречи «нормандской четверки». И только теперь до европейцев и украинцев начало доходить, что в каждой шутке есть доля шутки. Все остальное — всерьез.

4 декабря Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи открыли газопровод «Сила Сибири» проектной мощностью 38 млрд кубометров ежегодно. Но это — официальная цифра. На деле его технологические характеристики, почти идентичные «Северным потокам», позволяют прокачать до 55–60 млрд «кубов».

«Северный поток — 2» может начать работу в 2020 году. А может и не начать — по целому ряду привходящих обстоятельств. Транзитный договор с Украиной на период после 1 января 2020 года до сих пор не подписан и может быть не подписан произвольное количество времени.

В Германии, основном потребителе российского «голубого золота» в Европе, налицо экономический кризис, который связан с американо-китайской торговой войной и, соответственно, с уменьшением экспорта оборудования в КНР: там пошли свои процессы импортозамещения и самостоятельного технологического развития.

А тут еще «Газпром» запустил информацию о том, что доходов от продажи своей продукции за рубеж ему не хватает для субсидирования внутрироссийских цен на газ… Что, конечно, является мощным переговорным инструментом: на выбор контрагентам предлагается либо повышение экспортных цен, либо снижение экспортных объемов, — а это «что в лоб, что по лбу».

О серьезности сложившейся ситуации свидетельствует не только сдавленный писк Владимира Зеленского про то, как нужны Украине деньги (несколько миллиардов долларов) за газовый транзит, но и размышления китайского корреспондента «Дойче Велле» Франка Зирена. Последний заявил, что дальнейшая реализация подобных российско-китайских энергетических проектов и вообще сближение Москвы с Пекином уже в обозримой перспективе приведет к краху Евросоюза в глобальной конкуренции.

Вывод журналиста (пока только журналиста, но уже поддержанного руководством DW, которое подобные вопросы тоже само не решает): пока не поздно, конфронтацию с Россией нужно сворачивать, чтобы в один прекрасный и уже не слишком далекий момент, образно говоря, не остаться «с голым задом на морозе». Кстати, в полном соответствии с рецептами «человека 2019 года» по версии Time Греты Тунберг.

Стоит заметить, что такой прогноз на одном из самых русофобских, вплоть до последнего времени, и одном из самых влиятельных медиаресурсов Европы и Германии появился впервые. И вряд ли его появление случайно. Перспективу остаться без гарантированных поставок энергоносителей из России — не на грядущую зиму, а в целом — ЕС по итогам парижской встречи «нормандской четверки», похоже, осознал. Пусть по-своему, еще не в полной мере, но осознал.

Пока там привыкли к «рынку покупателя»: с избыточным, по сути, предложением газа и нефти, «зеленой энергетикой», «экотеррором» и прочими «энергопакетами», обеспечивающими низкие цены на углеводородное топливо. И стремились к тому, чтобы сделать этот рынок еще более удобным и доступным для себя.

Но что будет уже через два-три года, если Россия сократит газовый экспорт на западном направлении, сделав приоритетом дальнейших поставок тот же Китай (возможно, вместе с Японией и Южной Кореей)? А будет «схлопывание» европейского, «атлантического» производственного кластера, на смену которому придет «азиатский», «тихоокеанский». Эпоху Великих географических открытий сменит эпоха Великих экономических закрытий. А «номером один» в списке таких «закрытий» — сегодня это уже ясно — будет значиться «континентальный» Евросоюз без «слинявшей» через потайную дверцу Brexit Великобритании.

Вряд ли кого-то в Берлине, Париже или Брюсселе устроит подобная перспектива. Но чтобы ее избежать, гордые европейцы, конечно, даже не подумают просить прощения у России — нет, они великодушно изъявят, так уж и быть, свою готовность сами «простить» Россию.

Собственно, даже сейчас этот вопрос для них более чем спорный, что, в частности, следует и из упомянутой выше статьи «Дойче Велле». Мысль о том, что Россия ни сегодня, ни завтра не нуждается в их «прощениях» и не собирается «искупать свою вину» перед Европой ни кровью, ни деньгами, ни газом, в их светлые головы пока не помещается.

Но это — пока. Я уже отмечал, что «нужда научит пряники есть, а зима — правильно «трубу шатать». Газовую, конечно».