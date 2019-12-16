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Новый плацкарт-трансформер впервые представлен общественности в Москве

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Новый плацкарт-трансформер впервые представили общественности в Москве

Москва, 16 декабря. Макет нового концепта плацкарта-трансформера впервые представили широкой общественности: он выставлен на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».

Макет в натуральную величину представляет собой часть плацкартного вагона. Новый плацкарт оснащен шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками. Посетители могут не только посмотреть вагон, но и посидеть в нем, открыть шкафы, откинуть столики. Макет выставлен в зале ожидания Казанского вокзала, передает РИА Новости.

Разработчиком концепции вагона является «Трансмашхолдинг». В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» уточнили, что это не итоговый вариант вагона, а одна из возможных концепций пассажирских вагонов. Производитель планирует представить еще два концепта. Их макеты также будут представлены общественности для сбора отзывов и предложений.

Источник: РИА Новости
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