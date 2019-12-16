Рогозин заявил о возможной отправке двух модулей МКС вместо орбиты Земли к Луне

Москва, 16 декабря. Корпорация Роскосмос изучает возможность не завершать строительство российского сегмента Международной космической станции (МКС) Узловым модулем (УМ) «Причал» и Научно-энергетическим модулем (НЭМ). Об этом сообщил журналистам в понедельник глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что отечественный сегмент МКС будет возведен после отправки трех модулей в 2020, 2021 и 2023 годах — соответственно, Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», УМ «Причал» и НЭМ​​​.

«Что касается последующих модулей, будут или они направлены на МКС или они станут прототипом для создания модулей, которые могут работать на орбите Луны — это хороший вопрос, который мы начали в настоящее время обсуждать», — сказал руководитель Роскосмоса во время пресс-конференции.

Он заявил о необходимости «взвесить все за и против», а также понять, есть ли смысл отправлять два модуля с ресурсом 15-20 лет на станцию, работа которой, вероятнее всего, прекратится в 2028 году.

Ранее Роскосмос оценил заявление американской стороны о «крахе» космической отрасли России. В корпорации отметили, что подобные «похороны» отечественной космонавтики проходят уже не в первый раз.