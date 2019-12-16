Киев, 16 декабря. Автор Telegram-канала «Джокер ДНР» назвал «самую большую ошибку» Украины и заявил, что у этой страны «нет никакого будущего».

«Джокер ДНР» дал эксклюзивное интервью журналистке агентства News Front, при этом свою личность он предпочел сохранить в тайне. Автор Telegram-канала известен тем, что публикует секретную информацию, демонстрируя реальное положение дел в украинской армии и «срывая планы украинских карателей».

«Они знают, что рано или поздно я загоню их в угол», — поделился «Джокер ДНР».

Отвечая на вопрос журналистки о будущем Украины, автор Telegram-канала заявил, что страной «правят клоуны». А комментируя ситуацию в Донбассе, «Джокер ДНР» подчеркнул, что не рассматривает Украину «как какой-то субъект геополитики или сторону конфликта», передает «Царьград». Кроме того, журналистка уточнила у автора, что он считает самой большой ошибкой Украины.

«То, что она появилась на карте мира», — ответил «Джокер ДНР».

Автор Telegram-канала подчеркнул, что остановить поток разоблачающих публикаций у Киева не получится, поскольку в рядах украинской армии много тех, кто готов продать или «слить» секретную информацию. По словам «Джокера ДНР», реакция украинских властей на его деятельность подтверждает, что Telegram-канал представляет реальную угрозу для национальной безопасности Украины.