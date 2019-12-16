В Африке появилось первое поселение, полностью обеспеченное солнечной энергией

Рабат, 16 декабря. Деревня Мджахди, расположенная на атлантическом побережье Марокко, стала первым в Африке поселением, которое полностью снабжается солнечной энергией.

В арабской стране уже находится самая крупная в мире ферма солнечной энергии Нур-Уарзазат, однако сейчас правительство добилось полного обеспечения солнечной энергией целого населенного пункта.

По данным Международного энергетического агентства, Марокко может стать ведущей страной в отрасли альтернативных источников энергии. Пока же арабскому государству остро не хватает инфраструктуры. Вся Африка потребляет только 1% всей солнечной энергии, используемой в мире.

Несмотря на отставание от развитых стран в этой сфере, Марокко предпринимает шаги по развитию энергетического комплекса. Согласно информации Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, 35% энергии страна производит с помощью возобновляемых источников, а к 2030 году планирует увеличить эту долю до 52%.