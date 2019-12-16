Украинский форвард Зозуля расплакался в раздевалке после оскорблений болельщиков

Барселона, 16 декабря. Матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Альбасете» и «Райо Вальекано» был преждевременно остановлен из-за поведения фанатов, которые выкрикивали оскорбления в адрес украинского форварда Романа Зозули и довели его до слез. Об этом сообщает издание ABC.

Как отмечает «Царьград», все 45 минут первого тайма фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления. В частности, они кричали: «Зозуля, ты нацист». Игроки клуба «Альбасете» отказались продолжить поединок после 15-минутного перерыва, и главный арбитр встречи принял решение о переносе матча. По данным прессы, в раздевалке украинский нападающий заплакал, передает НСН.

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Прес раскритиковал действия фанатов команды, отметив, что оскорбления выкрикивала лишь часть болельщиков, пишет «Газета.Ru».

Зозуля выступает за испанские клубы в течение трех лет. Первой его командой был «Реал Бетис». В 2017 году Зозуля примкнул к «Райо Вальекано», но на фоне непрекращающегося конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не проведя ни единого матча. Игроком «Альбасете» нападающий стал в 2017 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах команды, забил три мяча и отличился одной голевой передачей.