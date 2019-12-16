ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» и «Дождь» использовали ложь о «Би-2» для дискредитации ВГТРК

Новым примером того, как либеральные СМИ ради продвижения деструктивной повестки однобоко подают информацию, стал сюжет с «вырезанным» словом в композиции группы «Би-2». «Эхо Москвы», «Дождь» и другие либеральные СМИ использовали инцидент как предлог для дискредитации своих коллег с государственной телерадиокомпании — телеканала «Россия 1». Подоплеку скандала, на пустом месте спровоцированного либералами, разбирает Федеральное агентство новостей в традиционной рубрике «ФАН разъясняет».

Так, сайт радиостанции «Эхо Москвы» стал одним из застрельщиков сюжета в сервисе «Яндекс. Новости»: «Телеканал «Россия 1» вырезал из песни группы «Би-2» слово «протесты».

Новость подхватили телеканал «Дождь», портал Znak.com и другие либеральные СМИ. При этом большинство других ресурсов не стало утверждать, что слово «пропало» именно по вине телеканала «Россия 1».

А вот как инцидент был подан либеральными изданиями:

«Дождь»:

«На «России-1» из песни Шуры «Би-2» вырезали слово «протесты».

Znak:

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы «Би-2».

«Эхо Москвы»:

«Российский государственный телеканал убрал из песни группы «Би-2» слово «протесты».

При этом никаких данных, что это сделали именно на телеканале «Россия 1», изначально не было. Видео появилось накануне на YouTube с совершенно нейтральным описанием:

«Угадайте, какое слово вырезали на 01:25 ???? И, простите за звук в целом, — как вы понимаете, его делали не мы ????????♂️ ~ Куртки Кобейна. Продюсерский проект Шуры Би-2».

Как видите, никаких утверждений, что слово вырезали именно на телеканале «Россия 1», не было. Однако это не помешало целому ряду антироссийских СМИ выдать собственные предположения за подтвержденный факт. В частности, «Эхо Москвы», Znak и «Дождь» сразу опубликовали материалы с безапелляционными заголовками.

Вечером ситуация прояснилась благодаря пресс-службе ВГТРК. Из сообщения следует, что телеканал «Россия 1» получил телеверсию для трансляции музыкальной премии «Виктория» от организаторов, и никаких вмешательств в материал не производил.

Таким образом, как мы видим, антироссийские СМИ распространили очередной фейк. Вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию и по факту рассказать аудитории, что из выступления исчезло слово «протесты», отдельные медиа переложили всю ответственность на своих коллег по цеху. Очередной пример непрофессионализма, кликбейта и предвзятого освещения событий.

Напомним, рубрика «ФАН разъясняет» стала ответом на отказ от цивилизованной дискуссии либеральных СМИ, которые, согласно Классификатору ФАН, можно смело отнести к антироссийским. Весной Федеральное агентство новостей запустило проект по комментированию материалов либеральных СМИ у них на сайтах, а также в их пабликах в соцсетях. Однако попытки ФАН организовать нормальную дискуссию разбились о нежелание либеральных СМИ отказаться от идеологической цензуры, направленной против тех, кто придерживается патриотической точки зрения. Аккаунты ФАН стали блокировать, а комментарии — удалять. Ответом на подобную цензуру стал наш проект, при помощи которого ФАН разоблачает ложь и передергивания либеральных СМИ.