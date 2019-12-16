«Новая газета» стреляет в спину России

За прошедший год на Западе разразилось сразу несколько громких скандалов, связанных с недобросовестной журналистикой. Речь идет об освещении событий в Сирии, Ливии и других горячих точках на карте мира, когда западные СМИ несколько раз сознательно занимали сторону откровенных террористов, фактически выступая их адвокатами и «парламентерами».

Не брезгуют этим и некоторые российские масс-медиа, обожающие прикрываться флером либерализма и оппозиционности. Например, «Новая газета», в худших традициях «старого» НТВ ельцинских времен, готово не только идти на прямой контакт с боевиками и головорезами, но и освещать с их позиций события в той или иной зоне конфликта — лишь бы «насолить» России, которая последовательно поддерживает представителей легитимной власти в том или ином противостоянии.

Почему так происходит? На этот вопрос попытался ответить обозреватель Федерального агентства новостей.

Туман войны

Освещение военных конфликтов традиционно считалось высшим стандартом журналистики во всем мире. Не только из-за постоянной опасности, в которой пребывает журналист, но и потому, что сама по себе война — это уникальная информационная среда, наполненная пропагандой, шокирующими сценами, секретами и военной цензурой — а то и прямой дезинформацией.

Конечно, любой журналист на «чужой войне» всегда в той или иной степени выбирает «свою» сторону конфликта. Однако высокие стандарты журналистики предполагают, что корреспондент в первую очередь остается правдивым летописцем событий. По неписаному кодексу поведения военного журналиста он не должен сотрудничать с террористами или военными преступниками. То СМИ, которое по тем или иным причинам дает слово террористу, само превращается в террористическую угрозу — что у нас, что на Западе.

Часто конфликт, освещением которого занят журналист, может развиваться непредсказуемым образом. Достаточно вспомнить, что вторжение США в Ирак и поддержка западными странами госпереворота в Ливии с самого начала получили в России заслуженную оценку несправедливых войн.

Поэтому российское общественное мнение до самого конца оставалось на стороне проигравших — даже когда американские войска входили в Багдад, а ливийские мятежники захватывали Триполи. И когда журналисты из РФ присылали на родину реальные кадры с места боев, те съемки часто объявлялись «постановкой, снятой в Катаре среди декораций», — настолько неожиданным в обоих случаях казалось внезапное окончание сопротивления правительственных войск в миллионном городе.

К чести российской журналистики, в Багдаде и Триполи освещение событий было предельно честным, несмотря на крайнюю неприязнь в отношении действий США и их союзников против законных властей захватываемых стран.

Мальчика не было

А вот западная пресса зачастую вела себя совсем иначе. Здесь стоит вспомнить историю военного обозревателя немецкого издания Der Spiegel Клааса Релоциуса, которого год назад обвинили в том, что на протяжении нескольких лет он полностью выдумывал репортажи о событиях в Сирии и выставлял героями несуществующих персонажей.

Пикантный момент — за свои репортажи Релоциус неоднократно становился лауреатом журналистских премий, причем последняя его награда была получена за две недели до публичного скандала. Списать действия немецкого журналиста на «туман войны» невозможно: он прекрасно знал, что создает фейки и обманывает своих читателей, создавая у них ложную картинку событий в Сирии.

В течение многих лет Клаас Релоциус вместе с сирийскими коллегами брал по мобильному телефону интервью у некоего «мальчика из Даръя», в которых этот полностью выдуманный «герой войны» рассказывал о «зверствах режима Асада и непримиримой борьбе повстанцев». Затем арабский текст якобы расшифровывался, переводился Релоциусом на немецкий и подвергался литературной правке, после чего истории о «мальчике из Даръа» и других «героях» попадали в немецкие СМИ, создавая полностью ложное впечатление о сирийском конфликте.

Эпопея Релоциуса закончилась ожидаемо — после взятия Даръя правительственными войсками «мальчик» замолчал, а в немецкой прессе даже начали разгонять сюжет о том, что он якобы был убит при штурме.

Показательно, что и после этого Релоциуса не сразу заподозрили во лжи. Его фальсификации о событиях в Сирии были вскрыты совершенно случайно: немецкий журналист «засыпался» на очередном репортаже, теперь уже с мексикано-американской границы, для которого он тоже решил по привычке выдумать несколько «жареных» фактов.

Вывел его на чистую воду коллега из редакции. Он неожиданно раскопал, что два источника, которые обильно цитировались Релоциусом, знать не знают о немецком журналисте. Оба заявили, что никогда не встречались с обозревателем Der Spiegel и ни разу не беседовали с ним по телефону.

Выяснилось и то, что Релоциус так и не побывал на мексикано-американской границе, а свои «репортажи» оттуда на самом деле строчил из гостиничного номера.

Новая реальность

Сегодня, по прошествии нескольких лет после начала сирийского конфликта, уже предельно ясно, что, например, «химическая атака в Думе», которая привела к американским ударам крылатыми ракетами, явилась откровенным фейком. В этом признался, в частности, продюсер BBC по Сирии Риам Далати.

Однако западные СМИ возвели заурядный постановочный ролик в статус документального свидетельства. А слаженный хор западных и прозападных медиа, которые сразу же обвинили в несуществующей химической атаке «режим Асада», создал абсолютно ложную медиареальность, позволившую США, Франции и Великобритании атаковать инфраструктурные объекты в Сирии. Это привело не только к множеству пострадавших среди мирного населения, но и к дальнейшей демонизации законной сирийской власти.

Согласно последующему докладу ОЗХО, при атаке в Думе 7 апреля 2018 года применялся хлор, причем следов нервно-паралитических веществ обнаружено не было. Но даже это заключение оказалось фальсифицированным. В ноябре 2019 года в прессу просочилось электронное письмо одного из сотрудников ОЗХО, который считал, что следы хлора могли носить исключительно бытовой характер и не были связаны с применением боевых отравляющих веществ.

В итоге ОЗХО фактически признало, что первоначальный отчет следователей был подвергнут цензуре, цель которой заключалась в полном изменении смысла документа. При этом генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас был вынужден неуклюже оправдываться, заявляя, что он придерживается «независимых профессиональных заключений», включенных в отцензурированный текст окончательного доклада.

Напомним, что уже 26 апреля 2018 года делегация постпредства России при ОЗХО представила на брифинге в Гааге целых 17 свидетелей т. н. «химатаки», включая «жертв» и врачей, специально доставленных из Думы в Нидерланды российским МИД. Был среди них и тот самый «мальчик Хасан», которого «Белые каски» при изготовлении фейка показушно обливали водой под телекамеры, — его разыскали российские корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

На той пресс-конференции очевидцы во всех деталях рассказали о нехитрой инсценировке «Белых касок». Однако веские показания непосредственных свидетелей были проигнорированы ОЗХО.

Таким образом, ошибка или сознательное вранье — в данном случае «Белых касок» — лишь на первый взгляд может выглядеть невинным. Как показывает практика, сегодня многие международные организации склонны действовать с оглядкой на то, как именно те или иные события подаются во влиятельной мировой прессе. И любая, даже самая мелкая ложь, высказанная в «авторитетных источниках информации», способна серьезно повлиять на реальность.

НТВ Гусинского: репортажи на крови

Трудно себе представить, но еще каких-то 20 лет назад российская журналистика точно так же позволяла себе врать на войне, создавая полностью искаженную картину мира не только для сограждан, но и для остальной планеты. Ужас в том, что журналисты при этом работали против интересов собственной страны.

Когда началась первая чеченская кампания, печальную 25-летнюю годовщину которой мы встретили совсем недавно, один из ведущих российских каналов, НТВ, превратился в самый настоящий «рупор» ичкерийских террористов.

Корреспондентов телеканала, которым тогда владел одиозный ельцинский олигарх Владимир Гусинский, куда чаще можно было заметить в стане боевиков, нежели на позициях «федералов» — так НТВ презрительно называла российских военнослужащих, наводящих конституционный порядок в республике.

На протяжении нескольких лет телеканал Гусинского лепил из бандитов и отморозков, вроде Шамиля Басаева, «благородных повстанцев» — и любыми способами унижал Российскую армию. И если для этого репортерам НТВ требовалось на улицах Грозного или Бамута «снять крупно» трупы русских солдат, кровь которых хлещут псы, они шли на это безо всяких сантиментов.

Особенно подло это выглядело в связи с тем, что работа НТВ была отнюдь не бескорыстной. Помимо рейтингов платой за «репортажи на крови» становились уже настоящие преступления против России.

Не раз и не два корреспонденты НТВ, постоянно контактировавшие с главарями ичкерийских боевиков, превращались в неофициальный канал, по которому террористам сливалась информация о действиях российских войск.

Вовлеченность НТВ Гусинского в войну на стороне террористов доходила до того, что группы журналистов этого телеканала выступали в роли прикрытия, когда банды головорезов уходили на свои базы после очередного кровавого рейда — чтобы «федералы» не пытались ликвидировать боевиков, боясь зацепить «прессу».

Нельзя не вспомнить и то, что тогдашнее НТВ стало «крышей» для финансирования боевиков со стороны других российских олигархов. Особо отличился в этом отношении Борис Березовский — он не раз под камеры выдавал ичкерийцам миллионные «выкупы» за пленных российских солдат и офицеров, а по факту — передавал деньги на вооружение и снабжение боевиков.

Рупор террористов, версия 2.0

«Лихие девяностые» давно миновали. Сегодня в российском политикуме нет ни Березовского, ни Гусинского, а НТВ давно уже стало добропорядочным российским СМИ. Но и сегодня в рядах российской и русскоязычной прессы вполне можно встретить идейных наследников «рупора террористов». Достаточно вспомнить целый ряд публикаций «Новой газеты» и ее корреспондента Дениса Короткова о Сирии, в которых правды было ровно столько, чтобы спрятать под ней мегатонны лжи.

Кто такой Коротков? По факту это «московский Релоциус». В прошлом году, например, он попался на том, что одно из его «расследований» по Сирии было сделано с помощью подставного информатора, которому сам Коротков писал тексты и «признания». А потом еще и держал того взаперти, шантажируя выдуманной «опасностью для жизни».

Для журналиста в любой стране мира такой «фейл» является дисквалификацией. Перед нами — хрестоматийное «вон из профессии» с волчьим билетом. И конечно, «Новая газета» пыталась всячески отмежеваться от эпического провала Короткова.

Но, судя по всему, в отличие даже от Der Spiegel, уволившего Релоциуса за служебное несоответствие, в российской либеральной журналистике царит совсем иной подход. Там «ценные кадры», которые любят и умеют создавать лживую реальность, востребованы и даже находятся в фаворе.

Еще бы, ведь их грязная работа позволяет очернять Россию и описывать политику Москвы по защите российских интересов в терминах «агрессии» и «военных преступлений». Это отлично окупается в глазах сбежавших на Запад олигархов, вроде Михаила Ходорковского. Да и в целом приветствуется в западных столицах как пример «независимой российской прессы».

Нетрудно понять, что в реальности антироссийская позиция «Новой газеты» не имеет никакого отношения к журналистике. На деле это самая настоящая военная пропаганда против России, оценивать которую следует по нормам военного трибунала.